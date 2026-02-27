WEC, svelata anche la Ferrari n. 83 di AF Corse

Cambia leggermente colore la Ferrari 499P n. 83 di AF Corse. La vettura che ha vinto l’ultima edizione della 24 Ore Le Mans con Phil Hanson, Yifei Ye e Robert Kubica resterà con il ‘Giallo Modena’ come protagonista, ma non mancheranno dei nuovi dettagli rossi.

La 499P n. 83 ha ottenuto il successo nella classica francese e successivamente ha chiuso il Mondiale piloti in seconda posizione alle spalle della Ferrari ufficiale n. 51 di Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado.

La squadra di Amato Ferrari sarà di fatto l’unica privata in pista nel FIA WEC e nella prossima 24 Ore Le Mans. Lo scorso anno in azione era infatti presente anche la Porsche 963 n. 99 di Proton Competition.

Cresce l’attesa per la prossima edizione del FIA WEC che partirà a metà marzo con la 1812km del Qatar. Ricordiamo che è confermata anche una prova in Italia: la 6h di Imola è indetta nel weekend del 19 apile.