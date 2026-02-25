WEC, Ferrari svela la livrea della 499P 2026 a Maranello

Ferrari ha presentato nel Museo di Maranello la livrea della 499P che correrà nel FIA World Endurance Championship 2026. L’auto che ha vinto l’ultimo titolo piloti e quello costruttori si prepara per una nuova stagione agonistica che scatterà a metà marzo dal tracciato di Lusail in Qatar.

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina (n. 50) ed i campioni del mondo Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (n. 51) sono confermati per l’intero campionato e di conseguenza la leggendaria 24h Le Mans.

Ferrari proverà a confermarsi in tutte le classifiche e chiaramente anche a Le Mans. Lo scorso anno il marchio tricolore vinse sul ‘Circuit della Sarthe’ con l’unità privata n. 83 di AF Corse affidata a Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson. Lo stesso equipaggio tornerà regolarmente in azione nel 2026.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti, ha affermato in una nota: “L’obiettivo per il 2026 è difendere la leadership conquistata nel 2025: un esercizio che non sarà semplice perché i nostri avversari sono sempre più competitivi e molti di loro si presentano con vetture evolute, mentre noi abbiamo fatto una scelta differente in quanto riteniamo che la competitività della 499P sia ancora sufficiente per lottare ai massimi livelli. Affronteremo la stagione gara per gara con l’intento di portare a casa il massimo risultato possibile. La nostra filosofia è quella di guardare sempre avanti, non fermandoci a vivere di ricordi, nemmeno dopo una stagione indimenticabile come il 2025, quando abbiamo vissuto un’emozione unica riportando a Maranello un titolo iridato nella top class dell’endurance che mancava da oltre 50 anni. Nel 2026, dunque, affronteremo la sfida con la massima concentrazione senza farci condizionare qualora le cose non dovessero andare sempre nel modo migliore possibile. I nostri piloti hanno una grande esperienza, pertanto sono certo che nessuno soffrirà la condizione di partire da Campioni del Mondo in carica”

Il ‘giallo’ resta protagonista nella livrea della 499P accanto al rosso, ancora predominante a differenza di quanto accade in F1. Come ampiamente annunciato non sono stati spesi dei ‘Joker’ per l’evoluzione del prototipo, in pista dal 2023. Non mancano però delle novità come spiegato dal Head of Endurance Race Cars Ferdinando Cannizzo. “Le gare dove abbiamo sofferto nel 2025 sono quelle che ci hanno dato maggiori spunti di miglioramento. A questo si aggiunge il fatto che abbiamo dovuto ri-omologare la vettura, e che utilizzeremo nuovi pneumatici. La Federazione ha deciso di rimisurare tutte le vetture in una nuova galleria del vento negli USA: questo ha comportato un riposizionamento della 499P nella finestra di performance, che dovrà essere compresa e adattata in termini di set-up. Abbiamo di conseguenza una nuova aerodinamica: seppur con piccoli cambiamenti, differisce in maniera importante sul comportamento della vettura”.

Il tecnico ha continuato dicendo: “Per ricentrare le prestazioni aerodinamiche nella nuova finestra abbiamo lavorato su alcune aree della 499P, principalmente il fondo, per raggiungere i target di resistenza e carico aerodinamico richiesti dal regolamento. La nuova finestra ha comportato una ricalibrazione della mappa aerodinamica, dunque dovremo ritrovare al meglio l’equilibrio che ha sempre contraddistinto la 499P. Quanto alle nuove gomme Michelin dovremo ritrovare non solo la correlazione tra la galleria del vento e i dati di pista, ma anche un nuovo match tra il setup della vettura e gli pneumatici stessi. Finora non abbiamo avuto la possibilità di esplorare completamente tutte le mescole, avendo provato fondamentalmente la mescola media. C’è un miglioramento in termini di warm-up degli pneumatici, ma non abbiamo ancora compreso appieno gli impatti sul bilancio della vettura, un lavoro che andremo a completare nel periodo che ci separa dall’inizio del campionato”.