WEC, posticipata ad ottobre la 1812km del Qatar

ACO e FIA hanno confermato ufficialmente che la 1812km del Qatar valida per il Mondiale Endurance si svolgerà nel fine settimana del 24 ottobre con due settimane di stacco rispetto alla 8h del Bahrain.

L’evento, originariamente inserito a fine marzo e valido come primo atto del FIA WEC 2026, è stato rinviato settimana scorsa in seguito alla guerra che si sta vivendo in Medio Oriente.

Imola accoglierà quindi come già detto l’opening round domenica 19 aprile. La sfida sarà preceduta il 14 dal Prologo, il test collettivo ufficiale che vedrà per la prima volta in stagione in azione contemporaneamente le Hypercar e le LMGT3.

Il programma del FIA WEC 2026 avrà come ricordiamo otto appuntamenti: dopo l’Italia sono previste le tappe di Spa-Francorchamps (Belgio), Le Mans (Francia), San Paolo (Brasile), COTA (USA) e Fuji (Giappone).

Qatar e Bahrain chiuderanno il calendario. Come accaduto negli ultimi due anni evidenziamo che la 1812km del Qatar pari a dieci ore avrà un punteggio extra rispetto alle sfide da sei ore. Lo stesso vale per l’epilogo in Bahrain, indetta per sabato 7 novembre.