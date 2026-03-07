WEC, Imola accoglierà anche il Prologo il 14 aprile

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospiterà martedì 14 aprile due sessioni di test collettivi per quanto riguarda il FIA World Endurance Championship in vista della prima prova della stagione, in programma il weekend seguente (domenica 19).

La 6h italiana sarà per l’opening round del FIA WEC 2026 in seguito al rinvio della 1812km del Qatar, originariamente prevista per fine marzo. La delicata situazione che si sta verificando in Meido Oriente ha costretto ACO e FIA a modificare i piani originali, attualmente l’appuntamento arabo è posticipato a data da destinarsi.

Martedì 14 saranno quindi due i turni che vedranno in azione LMGT3 e Hypercar. L’attività riprenderà poi venerdì con le prime prove libere, mentre sabato si svolgerà come consuetudine la FP3 e le qualifiche. La 6h di domenica è invece indetta per le 13.00.

Ferrari si prepara per difendere il Mondiale piloti e quello costruttori. In totale avremo 35 auto in azione con il debutto di Genesis Magma Racing in sostitizione di Porsche Penske Motorsport.