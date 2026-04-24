24 Ore Le Mans, il programma della 94ma edizione

L’Automobile Club de l’Ouest ha svelato il programma della prossima 24 Ore Le Mans, terzo evento del FIA World Endurance Championship che vivremo nel fine settimana del 14 giugno. La corsa dell’anno è alle porte, evento unico nel proprio genere che lo scorso anno ha incoronato per il terzo anno consecutivo una Ferrari 499P.

Non cambia il format rispetto al 2025 con le qualifiche divise in due giornate: mercoledì 10 e giovedì 11 giugno. La prima parte deciderà gli equipaggi che successivamente accederanno alla decisiva Hyperpole, divisa in due parti come accade in ogni atto del FIA WEC.

Le LMGT3 e le LMP2, iscritte solitamente alla maratona francese, apriranno il programma che verrà concluso dalla classe Hypercar. Il giorno dell’assegnazione della pole oltre alla lotta contro il cronometro è prevista la disputa della terza e della quarta sessione di prove libere.

Sabato invece la 24 Ore scatterà alle 16.00. Come da tradizione non è prevista attività in pista per i protagonisti del FIA WEC durante il venerdì, riservato alla ‘Parata dei Piloti’ nel centro città. Il weekend inizierà in ogni caso già domenica 7 giugno con la sessione di test collettivi.

PROGRAMMA 24H LE MANS 2026

Mercoledì 10 giugno

Prove Libere 1 – 14;00-17;00

Qualifiche LMP2 & LMGT3 – 18;45-19;15

Qualifiche Hypercar – 19;30-20;00

Prove Libere 2 – 22;00-24;00

Giovedì 11 giugno

Prove Libere 3 – 14;45-17;45

Hyperpole 1 LMP2 & LMGT3 – 20;00-20;20

Hyperpole 2 LMP2 & LMGT3 – 20;35-20;50

Hyperpole 1 Hypercar – 21;05-21;25

Hyperpole 2 Hypercar – 21;40-21;55

Prove Libere 4 – 23;00-24;00

Sabato 13 giugno

Warm-up – 12;00-12;15

24 Heures du Mans – 16;00