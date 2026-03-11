WEC, Imola si prepara al meglio per accogliere il Mondiale 2026

Si è svolta a Milano alla Rinascente la presentazione della 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship in programma nel weekend del 19 aprile. La prova inaugurerà una nuova edizione della serie globale riservata ai GT ai prototipi e precederà in ordine cronologico la 6h di Spa-Francorchamps e la leggendaria 24h Le Mans.

Presenti all’appuntamento con i media, tra cui OA Sport, il Responsabile vendite della Rinascente Silvano Garro, il sottosegretari allo sport per i giovani della Regione Lombardia Federica Picchi, Assessora a Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, il responsabile Ferrari Endurance e Corse Clienti Antonello Coletta, il Sindaco di Imola Marco Panieri, l’Amministratore Delegato del FIA WEC Frédéric Lequien ed il Direttore dell’Autodromo di Imola Pietro Benvenuti.

Tante le attività che si svolgeranno durante l’intera settimana della competizione, preceduta di qualche giorno dai test collettivi che originariamente si sarebbero dovuti svolgere in Qatar a Lusail. L’evento arabo è stato posticipato, la 1812km che originariamente avrebbe dovuto inaugurare il Mondiale è destinata a collocarsi prima della finale in Bahrain.

Marco Panieri, Primo cittadino di Imola, ha affermato: “Penso che la 6h di Imola sia una sfida per il Paese. Essere qui oggi rappresenta anche un’occasione per raccontare le tantissime collaborazioni. La sfida del WEC a Imola è arrivare prima come primo evento con il pubblico, portare nella terra dei motori la gara del FIA WEC con più presenze. In questi anni abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti, ora desideriamo essere al vertice. La fortuna è di avere un autodromo pubblico, con una filiera però corta, molto utile e che rappresenta anche la forza degli investimenti. È vero puntare al centro storico, alla città, dato che l’autodromo è a 1.500 metri dalla stazione e ci si arriva a piedi attraversando tutta la città e il centro storico. Laltro obiettivo che ci siamo dati è la Fan Zone City, la gara dura sei ore, ma vogliamo dare un’esperienza che va oltre essa. Quest’anno abbiamo investito tanto nel centro della città, nel cuore della nostra comunità”.

Tanta soddisfazione anche per Frédéric Lequien. “Il Mondiale partirà da Imola per la situazione che si sta verificando. Il Qatar verrà riprogrammato per fine anno e, di conseguenza, è giusto sottolineare ancora l’importanza di andare in Emilia-Romagna per la prima tappa del campionato. Ringrazio il Sindaco ed il Direttore Benvenuti, senza di loro non saremmo qui e non c’è altro posto al mondo che ci faccia sentire così”.

Menzione infine per Antonello Coletta. Il numero uno di Ferrari per quanto riguarda il mondo delle GT, prototipi e Corse Clienti prova a confermarsi dopo i successi degli ultimi mesi: “Il 2025 è stata una stagione indimenticabile, la più bella di sempre per Ferrari nell’Endurance con i titoli Piloti Costruttori e Piloti, i primi tre posti in classifica e il successo a Le Mans. Tornare a Imola, dopo la gioia del 2025 con la n. 51, per aprire il campionato 2026 è una emozione doppia. Siamo prontissimi, ma ora la responsabilità è diversa. Il regolamento ha infatti portato alcuni cambiamenti e i valori saranno diversi, dato che alcuni rivali hanno modificato le vetture”.

Alla presentazione, oltre ai piloti Proton Competition Ford Stefano Gattuso e Gianmarco Levorato, hanno portato il proprio saluto con un collegamento video il nuovo Presidente di ACI Geronimo La Russa ed il Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ricordiamo invece che i biglietti sono ancora accessibili per tutte le tre giornate della 6h di Imola (17-19 aprile).