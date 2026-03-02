Pallavolo
Volley femminile, le migliori italiane di gara-1 dei quarti di finale: Bosetti e Bonifacio decisive nel primo turno dei playoff
LE MIGLIORI ITALIANE DEI QUARTI DI FINALE DEI PLAYOFF DI SERIE A1
CATERINA BOSETTI: Scandicci soffre, rischia tanto in gara1 contro Bergamo ma la schiacciatrice più esperta si fa sentire soprattutto in ricezione dove chiude con il 62% di positività. Mette a segno 10 punti con il 33% in attacco e aggiunge un muro.
ALESSIA BOLZONETTI: Entra in corsa nelle file di Bergamo e contribuisce alla bella prova delle lombarde con 13 punti all’attivo in poco più di tre set, il 73% in ricezione, il 45% in attacco, un ace e un muro.
VALERIA BATTISTA: Si sobbarca buona parte del peso dell’attacco di Busto Arsizio nella sfida contro Conegliano. Ingaggia un duello quasi personale con la scatenata Haak, rispondendo colpo su colpo in attacco e chiudendo con 24 punti, il 48% in attacco, il 34% in ricezione e 3 ace.
PAOLA EGONU: Protagonista di una partita magari meno lineare del solito, ma sempre di spessore soprattutto in attacco dove chiude con 20 punti, il 44% di positività a cui aggiunge 3 muri.
SARA BONIFACIO: Partita di sostanza della centrale di Novara che mette a terra 8 palloni, ma spesso nei momenti decisivi dei vari set con 2 muri e il 55% in attacco.