Le campionesse olimpiche Voetter/Oberhofer chiudono la stagione ai piedi del podio ad Altenberg
Ultima gara per la Coppa del Mondo di slittino doppio al femminile che non regala gioie ai colori azzurri. Ad Altenberg le austriache Selina Egle e Laura Kipp mettono la ciliegina sulla torta su una stagione incredibile che è valsa la sfera di cristallo.
1:23.783, miglior tempo in entrambe le run, con anche il record della pista nella seconda. Quello odierno è il quarto successo stagionale, in totale sono nove i podi.
Secondo posto, a 151 millesimi dalla vetta, per le padrone di casa Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, mentre il podio lo chiudono le lettoni Marta Robežniece / Kitija Bogdanova.
In casa Italia quarta piazza per le campionesse olimpiche Andrea Voetter e Marion Oberhofer, lontane sessanta millesimi dal podio.
