Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

CiclismoStrada

Le campionesse olimpiche Voetter/Oberhofer chiudono la stagione ai piedi del podio ad Altenberg

Pubblicato

3 minuti fa

il

Andrea Voetter e Marion Oberhofer
Andrea Voetter e Marion Oberhofer / LaPresse

Ultima gara per la Coppa del Mondo di slittino doppio al femminile che non regala gioie ai colori azzurri. Ad Altenberg le austriache Selina Egle e Laura Kipp mettono la ciliegina sulla torta su una stagione incredibile che è valsa la sfera di cristallo.

1:23.783, miglior tempo in entrambe le run, con anche il record della pista nella seconda. Quello odierno è il quarto successo stagionale, in totale sono nove i podi.

Secondo posto, a 151 millesimi dalla vetta, per le padrone di casa Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, mentre il podio lo chiudono le lettoni Marta Robežniece / Kitija Bogdanova.

In casa Italia quarta piazza per le campionesse olimpiche Andrea Voetter e Marion Oberhofer, lontane sessanta millesimi dal podio.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità