Slittino: ad Altenberg in scena le prime due run dei singoli. Fischnaller è secondo

Ultima tappa particolare per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in quel di Altenberg. In terra tedesca oggi si sono disputate le prime due run per i singoli maschili e femminili che andranno a completarsi domani con le discese decisive.

La notizia migliore in casa Italia arriva dagli uomini. Dominik Fischnaller è infatti secondo dopo la discesa iniziale, staccato di 242 millesimi dall’irraggiungibile Felix Loch. Tempo stratosferico per il tedesco che trova il record della pista in 53.071 e si lancia verso la conquista della sfera di cristallo. Terzo l’austriaco David Gleirscher, attaccato a Fischnaller, più staccati gli altri. Da segnalare l’eccellente quinta piazza di Leon Felderer, mentre Alex Gufler è sedicesimo.

Al femminile tutto apertissimo. Le prime tre sono divise da 35 millesimi: al comando la lettone Kendija Aparjode, poi le due tedesche, in lotta per la Coppa, Merle Fraebel e Julia Taubitz.

Staccate le azzurre. Verena Hofer è decima, lontanissima dal podio, Sandra Robatscher è quindicesima.