Slittino, i convocati dell’Italia per Altenberg. Ultimo impegno stagionale per i campioni olimpici

Tutto pronto per la tappa conclusiva della Coppa del Mondo 2025-2026 di slittino, che si disputerà ad Altenberg da venerdì 6 a domenica 8 marzo. L’Italia vuole chiudere in bellezza una stagione favolosa e spera di confermarsi ai massimi livelli anche in un contesto sulla carta meno favorevole rispetto a Cortina d’Ampezzo (sede delle gare olimpiche) e St.Moritz (teatro del precedente appuntamento del circuito maggiore).

Il direttore tecnico azzurro Armin Zöggeler ha convocato undici atleti (quattro donne e sette uomini) per la trasferta tedesca, tra cui i freschi campioni olimpici Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, che affronteranno le gare di doppio come il quotato tandem maschile composto da Ivan Nagler e Fabian Malleier.

A livello individuale saranno impegnati sul budello sassone Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Verena Hofer e Sandra Robatscher. L’Italia proverà a salire sul podio insidiando magari le superpotenze Germania ed Austria anche nella gara a squadre che chiuderà il programma del fine settimana conclusivo della Coppa del Mondo 2025-2026.