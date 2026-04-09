WTA Linz 2026, Tagger continua a vincere. Derby austriaco con Potapova, avanti Pliskova

Si è completato il tabellone dei quarti di finale nel WTA di Linz. Continua il cammino nel torneo di casa della diciottenne austriaca Lilli Tagger, che ha superato brillantemente la russa Liudmila Samsonova, testa di serie numero tre, con il punteggio di 6-2 7-6. Una vittoria sicuramente di prestigio per l’allieva di Francesca Schiavone, che sta continuando la sua crescita, entrando con questo risultato tra le prime cento del ranking mondiale.

Per Tagger nei quarti ci sarà un derby austriaco. Infatti la diciottenne se la vedrà con la connazionale Anastasia Potapova, che gioca proprio da questa stagione per l’Austria dopo il cambio di nazionalità (prima era per la Russia). Potapova ha superato agevolmente la tedesca Tatiana Korpatsch con un perentorio 6-2 6-1.

Si qualifica per i quarti di finale anche la ceca Karolina Pliskova. La numero uno del mondo ritrova un bel risultato nel massimo circuito dopo aver superato per 6-1 6-3 la russa Ekaterina Alexandrova, tesra di serie numero due. Ora la ceca se la vedrà con la croata Donna Vekic, che non è neppure scesa in campo per il ritiro ancora prima di giocare dell’ucraina Anhelina Kalinina.

RISULTATI WTA LINZ 2026 (9 APRILE)

Vekic (Cro) b. Kalinina (Ukr) ret.

Tagger (Aut) b. Samsonova (Rus) 6-2 7-6

Ka. Pliskova (Cze) b. Alexandrova (Rus) 6-1 6-3

Potapova (Aut) b. Korpatsch (Ger) 6-2 6-1