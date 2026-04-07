WTA Linz 2026, avanzano Vekic ed Eala. Tagger elimina Badosa e Francesca Schiavone può sorridere

Calato il sipario sulla giornata di incontri del torneo WTA di Linz. Sulla terra rossa indoor austriaca, la stagione del mattone tritato al femminile è cominciata, seppur in condizioni particolare legate al fattore “coperto”. In questo contesto sono arrivati risultati interessanti.

Le conferme sono state quelle di Donna Vekic, Sonra Cirstea e di Alexandra Eala. La croata (n.104 del ranking) sta cercando di risalire la china in classifica e il suo tennis di maggior qualità ha avuto un peso rispetto alla statunitense Katie Volynets (n.88 WTA). La balcanica si è imposta per 6-3 3-6 6-4 e negli ottavi di finale ci sarà la vincente dell’incontro tra l’ucraina Kalinina e l’ungherese Udvardy.

Missione compiuta anche per Cirstea (n.29 del ranking), a segno contro la padrona di casa Sinja Kraus (n.119 ATP) con lo score di 6-3 6-3. La rumena negli ottavi giocherà contro la magiara Galfi. Per quanto concerne la filippina (n.46 del ranking), la sua affermazione contro l’austriaca Julia Grabher (n.89 WTA) è stata chiara (6-4 6-3). Sul suo cammino ci sarà la lettone Jelena Ostapenko (n.4 del seeding).

Vittoriosa anche la ceca Karolina Pliskova (n.258 del mondo), opposto alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n.115 WTA). Due giocatrici di grande esperienza si sono confrontate e la classe della ceca è stata decisiva nel 6-4 6-4 di questo match. Pliskova che sarà quindi l’avversaria negli ottavi di finale della n.2 del seeding, Ekaterina Alexandrova.

Da segnalare, a sorpresa, la sconfitta della spagnola Paula Badosa (n.102 del mondo). L’iberica, gravata sempre da problemi fisici, si è arresa all’astro nascente del tennis mondiale femminile, l’austriaca Lilli Tagger (n.117 WTA). La giovanissima giocatrice, allenata da Francesca Schiavone, si è imposta con lo score di 6-4 7-6 (5) e negli ottavi affronterà la russa Liudmila Samsonova (n.3 del seeding).