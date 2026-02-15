Vela, l’Australia si impone nel SailGP di Auckland. Italia nelle retrovie

Va in archivio con il successo dell’Australia nelle acque di Auckland il secondo appuntamento stagionale del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. All’indomani dell’incidente che ha messo fuori gioco Francia e Nuova Zelanda, il day-2 si è sviluppato con lo svolgimento di alcune regate di flotta prima del Match Race finale riservato ai migliori tre team in classifica.

I BONDS Flying Roos, con al timone l’esperto aussie Tom Slingsby, si sono imposti nella regata conclusiva davanti ai britannici di Emirates GBR e agli spagnoli di Los Gallos, capitanati rispettivamente da Dylan Fletcher e Diego Botin. Quarta piazza assoluta per il team francese di Quentin Delapierre, nonostante l’assenza nelle poche prove andate in scena oggi, davanti agli svedesi di Artemis.

In fondo alla graduatoria dell’evento c’è purtroppo il team Red Bull Italy con al timone Phil Robertson, che non è riuscito a ripetere le buone prestazioni del debutto stagionale a Perth rimediando anche una penalità di 4 punti per un’irregolarità avvenuta ieri. La compagine italiana occupa comunque il nono posto nella classifica del campionato SailGP dopo due tappe, mentre in testa ci sono Australia e Gran Bretagna a pari merito.