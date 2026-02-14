Vela, nuovo incidente al SailGP di Auckland. Black Foils e francesi si scontrano, regate sospese

Si conclude con un brutto incidente ad Auckland la giornata d’apertura del secondo appuntamento stagionale del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Le ultime due regate del day-1 sono state annullate in seguito alla violenta collisione tra i Black Foils ed il team francese, che non prenderanno parte alle prove di domani.

L’incidente è avvenuto durante il lato di traverso iniziale della regata numero 3, in condizioni di vento intenso (superiore ai 15 nodi) e rafficato, con i neozelandesi che hanno perso il controllo della barca rallentando bruscamente e venendo centrati in pieno dai francesi, i quali non hanno avuto il tempo di manovrare per evitare l’impatto.

Quasi distrutte le imbarcazioni, soprattutto quella dei kiwi che ha addirittura rischiato di affondare, inoltre secondo il report ufficiale di SailGP due velisti sarebbero rimasti feriti ed uno di loro è in ospedale in condizioni stabili. Nessuna conseguenza per il resto dei due equipaggi. Si tratta del secondo incidente stagionale in due tappe per la Nuova Zelanda, dopo la collisione con il team svizzero nell’opening di un mese fa a Perth.

Per quanto riguarda il lato sportivo, dopo due regate la classifica generale dell’evento vede la Francia (out però domani) in vetta con 17 punti al pari dell’Australia di Tom Slingsby, con a seguire Spagna a 12, Nuova Zelanda (fuori dai giochi per l’incidente) a 10, Gran Bretagna e Danimarca a 9 e Svezia a 8. Giornata da dimenticare per il team italiano guidato da Phil Robertson, in fondo alla graduatoria.