Vela, Italia in grande spolvero nel day-2 al Trofeo Princesa Sofia! Brillano Pianosi, Berta/Calabrò e Maggetti

Dopo una prima giornata d’assaggio quest’oggi è entrato definitivamente nel vivo il 55° Trofeo Princesa Sofia, evento d’apertura del Sailing Grand Slam 2026 (massimo circuito internazionale di vela olimpica) che si sta disputando nella baia di Palma di Maiorca. Tutte e dieci le classi olimpiche sono scese in acqua portando a termine il programma odierno, grazie a delle condizioni meteo ottimali che hanno regalato tanta azione e grande spettacolo.

Italia che si conferma ai vertici nel 470 misto, con Elena Berta/Giulio Calabrò in seconda posizione assoluta (8-5 oggi) dopo le cinque regate della prima fase di qualificazione dietro ai francesi Pacaud/De Gennes e con gli altri azzurri Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini (6-9) stabili in settima piazza. Buone notizie anche nel doppio maschile 49er, in cui i giovani italiani Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni hanno scalato la classifica passando dal 17° al 6° posto overall dopo sei prove grazie allo score odierno di 5-7-2 nella flotta blu, mentre scivolano fuori dalla top10 dopo un grande avvio Valerio Marchesini/Leonardo Chistè (7-10-DNF), adesso 13mi e virtualmente ammessi alla Gold Fleet. Leggera risalita ma situazione ancora critica tra i 49erFX per Sofia Giunchiglia/Giulia Schio, unico equipaggio interamente azzurro in gara, che si attesta in 23ma posizione assoluta dopo sei regate.

Partenza a razzo nel Formula Kite per il campione mondiale ed europeo in carica Riccardo Pianosi, che ha collezionato tre primi posti ed un quarto (scartato) nella flotta blu volando in vetta alla classifica generale dopo quattro prove davanti allo storico rivale singaporiano Max Maeder, mentre Flavio Marx è l’unico altro italiano nella top20 in 18ma piazza assoluta. Situazione più complicata al femminile, in cui Tiana Laporte è la migliore delle azzurre in 15ma posizione overall dopo quattro regate mentre l’ex windsurfer Giorgia Speciale è 21ma.

Prime due giornate deludenti in chiave tricolore nel singolo ILCA 6, con Chiara Benini Floriani (16-44-9 oggi) e Giorgia Della Valle (12-34-13) che si difendono chiudendo la fase preliminare al 21° e 23° posto mentre le altre tre connazionali capaci di accedere alla Gold Fleet sono ancor più lontane. Elimination Series molto incoraggiante invece nel singolo ILCA 7 per Lorenzo Brando Chiavarini, che resiste nel gruppo di testa (4-33-6) nonostante uno scarto pesante ed è sesto nella generale in vista della Gold Fleet che vedrà impegnati anche Dimitri Peroni 24° ed il giovane Antonio Pascali 26°.

Debutto solido a Palma di Maiorca per le due italiane di punta dell’iQFoil, con la campionessa olimpica Marta Maggetti (11-2-1-4) terza in scia all’israeliana Tamar Steinberg e alla leader polacca Anastasiya Valkevick e con la stella nascente Medea Falcioni (10-3-4-5) addirittura settima a soli 15 anni. Linea verde che spinge forte in casa Italia anche nel windsurf maschile con un brillante Federico Alan Pilloni 6° assoluto dopo quattro regate (5-6-23-2), mentre la stella Nicolò Renna deve inseguire dalla 24ma piazza a causa di due score negativi (31-29-2-3). Promossi infine virtualmente in Gold Fleet ma esclusi per il momento dalla top10 i due Nacra 17 nostrani presenti al Princesa Sofia, con Federico Figlia di Granara/Caterina Sedmak 13mi e Arto Hirsh/Sofia Borgia 14mi dopo sei regate.