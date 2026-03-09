Vela, Ferrari/Dubbini partono forte agli Europei 470. In top10 anche Berta/Calabrò

Partenza lanciata per l’Italia ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, primo grande evento della stagione per la vela olimpica in corso di svolgimento a Vilamoura. Sulla costa portoghese dell’Algarve si sono disputate oggi le prime tre regate di flotta della Qualifying Series, che si concluderà domani (meteo permettendo) promuovendo i migliori 25 equipaggi alla Gold Fleet.

Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini hanno recitato un ruolo da assoluti protagonisti nel day-1, collezionando tre piazzamenti importanti (2-1-3 in ordine cronologico) nella flotta blu e attestandosi in vetta alla classifica generale con 3 punti netti scartando per il momento un terzo posto come peggior risultato. Grande equilibrio comunque per il momento nelle posizioni di vertice del Campionato, in attesa di fare davvero sul serio a partire dalla Final Series con il nuovo format introdotto da World Sailing come test verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

La coppia azzurra ha un solo punto di vantaggio sui britannici Martin Wrigley/Bettine Harris e sui francesi Matisse Pacaud/Lucie De Gennes e due su un terzetto composto dagli spagnoli Jordi Xammar/Marta Cardona Alcantara e dai padroni di casa portoghesi Diogo Costa/Carolina Joao e Beatriz Gago/Rodolfo Pires. Decima piazza provvisoria a -5 dalla vetta per il secondo binomio italiano Elena Berta/Giulio Calabrò, con uno score di 9-4-5 nel gruppo bianco. Virtualmente ammessi alla Gold Fleet anche Quan Adriano Cardi/Flavia Maltagliati e Livia Ciampinelli/Nicola Brunotti, rispettivamente in 23ma e 24ma piazza assoluta.