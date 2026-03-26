United Rugby Championship: Treviso a Glasgow a caccia del colpaccio playoff

Si disputa nel weekend la quattordicesima giornata dello United Rugby Championship, torneo sempre più competitivo che mette a confronto franchigie provenienti da Irlanda, Scozia, Galles, Italia e Sudafrica. Un turno che può dire molto nella corsa ai playoff, soprattutto per le squadre che inseguono un posto tra le prime otto quando mancano ormai poche giornate al termine della stagione regolare.

Tra queste c’è la Benetton Treviso, chiamata a una rimonta non semplice: i veneti occupano attualmente il dodicesimo posto e devono recuperare sette punti sull’ottava posizione per rientrare nella zona che vale la post-season. La vittoria dello scorso weekend contro gli Ospreys per 31-19 a Monigo ha ridato fiducia all’ambiente, ma ora servirà continuità per alimentare concretamente le ambizioni playoff.

Il prossimo ostacolo, però, è di quelli proibitivi: Treviso sarà infatti impegnata sul campo dei Glasgow Warriors, capolista del torneo con un ruolino di marcia di dieci vittorie e tre sconfitte. Gli scozzesi puntano a chiudere in vetta la regular season e rappresentano un banco di prova durissimo. “Per noi avanti sarà una battaglia senza sosta nelle diverse piattaforme di gioco – ha spiegato Thomas Gallo alla vigilia –. Dovremo lavorare bene in difesa e farci rispettare nel drive e in mischia contro una squadra molto rapida e abituata a tenere tanto il pallone”.

Situazione opposta invece per le Zebre Parma, scivolate all’ultimo posto dopo un avvio incoraggiante. La sconfitta per 36-17 contro gli Scarlets ha ulteriormente complicato la classifica, con il penultimo posto ora distante otto lunghezze. Il prossimo impegno contro l’Ulster, terza forza del campionato, si preannuncia particolarmente complicato: per i ducali servirà una prova di grande carattere per interrompere la striscia negativa e provare a rilanciare una stagione in salita.