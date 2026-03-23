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Rugby

United Rugby Championship: Treviso risale la china e la zona playoff è a 7 punti

Pubblicato

2 minuti fa

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Onisi Ratave
Ratave / IPA Agency

A cinque giornate dalla conclusione della stagione regolare dello United Rugby Championship, il Benetton rilancia con forza la propria candidatura alla zona playoff. Il successo per 31-19 sugli Ospreys non è soltanto una vittoria pesante in termini di classifica, ma rappresenta un segnale chiaro di crescita e continuità per la formazione di Treviso, che ora vede l’ottavo posto distante appena sette punti. Un margine ancora significativo, ma non proibitivo, soprattutto alla luce del calendario e del momento positivo dei veneti.

Il tredicesimo turno ha comunque ribadito la supremazia dei Glasgow Warriors, sempre più padroni del campionato. Il netto 38-17 inflitto al Leinster consolida il primato degli scozzesi, che salgono a quota 50 punti e approfittano dei passi falsi delle inseguitrici per allungare ulteriormente. Alle loro spalle tengono il ritmo solo gli Stormers, vittoriosi sui Dragons, mentre rallentano Ulster e Cardiff, entrambe sconfitte in un turno ricco di risultati sorprendenti.

La lotta per entrare tra le prime otto si fa sempre più serrata. I Bulls, travolgenti contro Cardiff, tornano in piena corsa agganciando l’ottava posizione, mentre i Lions consolidano la propria presenza in zona playoff con una larga affermazione su Edimburgo. Clamoroso anche il successo degli Sharks, capaci di annichilire Munster con un perentorio 45-0, riaprendo scenari inattesi nella parte centrale della graduatoria.

In coda, invece, la situazione si complica ulteriormente per le Zebre, sconfitte a Llanelli e ora distanti otto punti dal penultimo posto occupato dai Dragons. Una forbice che rischia di diventare difficile da colmare nelle ultime settimane. In un campionato sempre più competitivo e incerto, ogni turno pesa come un macigno: Treviso lo sa bene e, con cinque partite ancora da giocare, può ancora credere in una rimonta che avrebbe del significativo.

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