United Rugby Championship: definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale

L’ultima giornata della regular season di United Rugby Championship ha sciolto soltanto negli ultimi ottanta minuti i nodi legati alla corsa playoff, regalando un turno ad alta tensione tra sorpassi, calcoli di classifica e qualificazioni conquistate sul filo di lana. A definire il quadro definitivo sono stati soprattutto i risultati arrivati da Limerick, Belfast e Cardiff, campi sui quali si decidevano sia gli accoppiamenti dei quarti sia l’ultimo pass disponibile per la post season.

A chiudere davanti a tutti sono stati i campioni uscenti dei Glasgow Warriors, capaci di blindare il primo posto grazie al successo esterno contro Ulster, eliminato dalla corsa playoff dopo essere rimasto in gioco fino agli ultimi minuti del campionato. Alle spalle degli scozzesi sale Leinster, trascinato da una vittoria larga e spettacolare sugli Ospreys, mentre i DHL Stormers scivolano al terzo posto dopo il ko subito sul campo di Cardiff. Conferma invece la quarta posizione per i Vodacom Bulls, dominanti a Pretoria contro il Benetton Rugby.

La vera bagarre, però, si è consumata nella parte centrale della classifica. Il successo del Munster sui Lions ha permesso agli irlandesi di strappare il quinto posto e, soprattutto, di garantirsi la qualificazione diretta ai playoff, lasciando fuori proprio Ulster. A completare il quadro delle otto qualificate sono Cardiff, Lions e Connacht, con questi ultimi capaci di prendersi l’ultimo slot utile grazie alla vittoria ottenuta sul campo di Edinburgh Rugby.

Definiti così anche gli accoppiamenti dei quarti di finale: Glasgow affronterà Connacht a Scotstoun, Leinster riceverà i Lions all’Aviva Stadium, mentre i Bulls ospiteranno Munster a Pretoria e gli Stormers sfideranno Cardiff a Città del Capo. Si giocherà tra venerdì 29 e sabato 30 maggio, con il vantaggio del fattore campo affidato alle prime quattro della stagione regolare. Fuori dalla corsa titolo restano invece Zebre Parma e Benetton, entrambe sconfitte nella trasferta sudafricana conclusiva di una stagione ben al di sotto delle aspettative italiane.