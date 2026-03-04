Quando gioca l’Italia al World Baseball Classic 2026? Orari, avversarie, tv, streaming

Sempre più vicino il debutto dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Sarà a Houston che la squadra azzurra metterà insieme i pezzi del puzzle per tentare di farsi grande di fronte, tra le altre selezioni, anche agli USA. Ma andiamo passo passo, perché di cose ce ne sono da raccontare.

Innanzitutto, esordio con il Brasile, e già qui c’è qualche situazione particolare, perché in maglia verdeoro gli azzurri ritroveranno quel Tiago da Silva che, proprio con l’Italia, di soddisfazioni ne ha regalate parecchie con il suo stile efficacissimo. Sarà poi la volta della Gran Bretagna l’8 marzo, mentre nella notte tra il 10 e l’11 verrà il confronto con gli USA, che dal canto loro sperano naturalmente di fare il massimo possibile per portare a casa il Classic (con il Giappone principale rivale). La mezzanotte che divide l’11 dal 12 è anche quella che vedrà la squadra di Francisco Cervelli chiudere il girone B con il Messico.

Il World Baseball Classic 2026 vedrà l’Italia scendere in campo almeno in un arco di tempo compreso tra sabato 7 marzo e giovedì 12 marzo. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e Now; su tutti questi canali andranno in onda anche le fasi decisive. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live dei match azzurri.

CALENDARIO ITALIA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026

Girone B (Houston, USA)

Sabato 7 marzo

Ore 19:00 Italia-Brasile

Domenica 8 marzo

Ore 18:00 Italia-Gran Bretagna

Mercoledì 11 marzo

Ore 2:00 USA-Italia

Giovedì 12 marzo

Ore 0:00 Messico-Italia

PROGRAMMA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (partite Italia e fasi finali)

Diretta streaming: SkyGo, Now (partite Italia e fasi finali)

Diretta testuale: OA Sport (partite Italia)