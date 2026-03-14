Un tifoso impedisce il Grand Slam all’Italia! Cosa è successo al World Baseball Classic contro Porto Rico

Situazione particolare che si è verificata nel corso del quarto inning del quarto di finale tra Italia e Porto Rico al World Baseball Classic. Un fatto, questo, che permette anche di approfondire un aspetto regolamentare che non sempre viene tenuto in particolare conto, ma esiste e come tale va rimarcato.

I fatti: nel corso del citato inning, con le basi azzurre piene, Andrew Fischer, alla battuta contro il rilievo portoricano Quinones, si è trovato a spedire la palla lontano, molto lontano. Sulle tribune o quasi, in sostanza. Solo che, a quel punto, è arrivata la presa al volo di un tifoso portoricano che si è quasi “tuffato” col braccio in campo per prendere la palla.

Se non fosse accaduto questo, si sarebbe avuto un Grande Slam, cioè come si definisce quella situazione in cui il battitore colpisce un fuoricampo con tutti i corridori in base. Entrano in quel caso quattro punti. In questo caso, però, la regola alla base dell’interferenza di un tifoso fa sì che si abbia un doppio in automatico (ovviamente ferma restando la presenza di corridori in base).

In sostanza, in questa fattispecie sono entrati due punti, quelli valsi all’Italia il 6-2. L’8-2 è poi arrivato comunque con un ulteriore doppio, questa volta vero, di D’Orazio, in una giornata che stavolta corrisponde al pomeriggio e che ha i crismi dell’infinito.