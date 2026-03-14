World Baseball Classic 2026: USA e Repubblica Dominicana staccano il pass per la semifinale

Arrivano i primi responsi di un certo rilievo al World Baseball Classic 2026. Nella notte infatti si è cominciato a definire in parte il quadro delle semifinali, già raggiunte dalla Repubblica Dominicana e dagli Stati Uniti, due squadre capaci di battere rispettivamente la Corea del Sud ed il Canada.

Quella dei domenicani in tal senso è stata letteralmente una partita a senso unico, complice una secca vittoria per 10-0 che non ha lasciato scampo agli asiatici, maturata grazie ad un inizio oltremodo roboante dettato da tre punti messi a referto nel primo inning e da altri quattro segnati successivamente. Con altre tre unità aggiunte nella settima ripresa, gli asiatici hanno alzato bandiera bianca cedendo il passo per manifesta superiorità.

Più bloccato il match degli statunitensi che, in uno scontro a matrice nordamericana si sono portati nella prima parte di incontro sul 3-0, sfruttando il ground out di Schwarber al primo turno ed il singolo di Bergman al terzo. L’unico altro inning movimentato sarà dunque il sesto, dove la corazzata a stelle e strisce avanza ancora con un singolo di Turang e un altro di Cross-Amstrong, prima di subire il comeback degli avversari, abili ad accorciare le distanze con Black (singolo) e con un fuoricampo di Naylor che vale il 5-3 non riuscendo però più a colpire fino alla fine della sfida.

In serata si disputeranno gli ultimi due quarti di finale che coinvolgeranno Italia-Porto Rico (inizio alle ore 20:00) e Giappone-Venezuela (inizio ore 2:00).