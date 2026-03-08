Toto Wolff gongola: “Tornati a lottare per il Mondiale. Perché la Ferrari non ha coperto la nostra mossa?”

La Mercedes ha firmato la doppietta nel GP d’Australia 2026, evento che ha aperto il Mondiale F1: George Russell si è imposto sul circuito semi-cittadino di Melbourne davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli e distanziando sensibilmente le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, alla prima uscita con il nuovo regolamento. Le Frecce d’Argento sembrano essere le grandi favorite per la conquista del titolo iridato, ma la Scuderia di Maranello spera di tenere botta durante la stagione e di trovare i miglioramenti giusti nel corso della lunghissima annata agonistica.

Il team principal Toto Wolff ha espresso la propria soddisfazione in conferenza stampa: “Mi sento molto bene, c’è davvero tanta soddisfazione nella squadra. Arriviamo da anni difficili nei quali abbiamo vinto qualche gara, ma ora siamo tornati a lottare per il mondiale, e non succedeva da molto tempo. Per questo oggi sono più soddisfatto, c’è la consapevolezza di aver tenuto duro in anni difficili continuando sempre a credere che saremmo tornati in alto“.

Il dirigente austriaco ha poi proseguito: “Centrare una doppietta così netta al primo appuntamento, considerando la lunga stagione che ci attende, ci autorizza a sperare di poter lottare concretamente per il titolo mondiale. Sappiamo perfettamente che ci attende una mole di lavoro enorme e che i nostri rivali faranno di tutto per raggiungerci, ma iniziare l’anno in questo modo era esattamente ciò che desideravamo. I miei complimenti vanno a tutta la squadra, ai piloti e a chiunque abbia contribuito a questo successo“.

Il 54enne si è soffermato sulla rivoluzione regolamentare: “Questo weekend ci siamo avventurati verso l’ignoto, ma credo che la Formula 1 abbia offerto uno spettacolo di alto livello con gare davvero emozionanti. Il duello ravvicinato tra George e Charles Leclerc nelle battute iniziali è stato estremamente divertente da seguire e sono curioso di scoprire come evolverà questa sfida a Shanghai. Abbiamo raccolto dati preziosi qui a Melbourne e sono convinto che da ora in avanti il confronto diventerà ancora più avvincente“.

Sulla gara odierna: “Ad essere onesti, prima della partenza immaginavamo che conquistare la vittoria sarebbe stato un esercizio più semplice di quanto non si sia rivelato in pista. La Ferrari è stata autrice di un avvio eccellente e credo che la nostra strategia abbia fatto la differenza: siamo stati pronti a sfruttare la finestra del cambio gomme perché il delta prestazionale non era così marcato. Ammetto di essere rimasto sorpreso dal fatto che la Ferrari non abbia provato a coprire la nostra mossa, almeno con una delle due monoposto, specialmente perché c’era il tempo materiale per prendere una decisione. Naturalmente è sempre facile commentare la scelta corretta a fine gara, mentre quando sei in pista la situazione non appare mai del tutto nitida“.

Sulla partenza fulminea delle Rosse: “Mi aspettavo il loro scatto bruciante al via? Certamente, era un fattore prevedibile. Sapevamo che si erano preparati meticolosamente per le procedure di partenza e anche sul fronte dell’energia mi sono sembrati estremamente solidi, sia in fase difensiva che in attacco. Inizialmente, Charles era letteralmente inavvicinabile per noi. C’era molta curiosità intorno a questo primo Gran Premio della nuova era e, al di là di una procedura di scatto iniziale un po’ laboriosa, tutto sembra aver funzionato nel verso giusto. Non ho notato differenze abissali rispetto agli anni passati, nonostante Melbourne sia storicamente uno dei tracciati più esigenti per quanto riguarda il dispendio energetico. Abbiamo debuttato su una delle piste peggiori per lo spettacolo eppure la corsa è stata godibile. Ora guardiamo a Shanghai: l’obiettivo è migliorare ancora per garantire agli appassionati un altro grande weekend“.