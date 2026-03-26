Tom Pidcock: “Terzo posto è un buon risultato, i secondi guadagnati non contano”

Non è ancora totalmente entrato nel vivo il Giro di Catalogna 2026. La corsa a tappe spagnola ha oggi vissuto la quarta delle sette frazioni in programma, terminata con la vittoria in volata di Ethan Vernon. In attese delle salite che decideranno la classifica, leader della generale rimane sempre il francese Dorian Godon, secondo nello sprint dietro al britannico.

Per ora l’atteggiamento dei big è rimasto cauto, nonostante qualche tentativo di attacco di Remco Evenpoel, concluso con una caduta senza conseguenze. La posizione migliore nella classifica è quella di Tom Pidcock che si trova secondo a 13″ da Godon. Il britannico ha anche oggi dato dimostrazione di una condizione fisica perfetta, piazzandosi terzo nella volata e guadagnando secondi di abbuono preziosi.

Il corridore del Pinarello-Q36.5 Pro Cycling non è sembrato però così soddisfatto della prestazione di oggi, come dichiarato ai microfoni di Cyclingpronet: “A dire il vero probabilmente avrei dovuto studiare meglio il finale perché è arrivato molto velocemente dopo quella salita. Però va bene così. Terzo posto, è un buon risultato. Questi ragazzi sono molto veloci e io non sono così veloce”.

“C’era un forte vento contrario lungo il rettilineo e i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro per tenermi davanti. Poi, verso la fine, diciamo a 3 km dall’arrivo, sono arretrato un po’, perché stare davanti era piuttosto duro. Poi mi sono impegnato sulla salita finale, mi sono messo a ruota ed è andata bene”.

Sulle sensazioni in gara ha concluso: “Oggi mi sentivo meglio. Ma alla fine oggi non conta molto, no? Qualche secondo di abbuono non farà una grande differenza in questa corsa”.