Luna Rossa vince la prima regata preliminare a Cagliari: show da fenomeno di Marco Gradoni, Tita/Burling rischiano di cappottarsi!

Luna Rossa ha iniziato con il sorriso il fine settimana riservato alle prime regate preliminari della America’s Cup, vincendo in maniera brillante la prima prova disputata nelle splendide acque del Golfo degli Angeli a Cagliari. Manca più di un anno alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, che andrà i scena nell’estate 2027 nelle acque di Napoli, ma l’attesa è già spasmodica e il nitido successo odierno, conseguito sulle onde dove l’equipaggio italiano è solito allenarsi, fa già sognare gli appassionati.

A dettare legge è stato l’equipaggio “giovanile e femminile” (Youth & Women), sotto la guida dei timonieri Marco Gradoni (ritenuto dagli addetti ai lavori come uno dei fenomeni generazionali a livello internazionale) e Margherita Porro, spalleggiati dai trimmer Maria Giubilei e Giovanni Santi. Il sodalizio tricolore si è reso protagonista di un’eccellente partenza, ha scelto prontamente il lato migliore del campo di regata, ha operato un paio di manovre lungimiranti, ha preso il comando della gara e ha poi fatto il vuoto.

Lo sprint veloce di Porro e Gradoni ha permesso di guadagnare margine sugli svizzeri di Alinghi e sul secondo equipaggio di Luna Rossa durante il primo lato di bolina, poi con il vento in poppa è emersa tutta la velocità dei padroni di casa, che hanno messo in chiaro i valori in campo e hanno sfiancato l’intera concorrenza lungo i sei lati della gara che traccia il sentiero verso la massima manifestazione velica. La formazione dello skipper Max Sirena ha rotto il ghiaccio con grande entusiasmo, ma il bilancio è in chiaroscuro.

Luna Rossa è scesa in acque con due scafi (si è regatato con gli AC40 identici per tutti i partecipanti e non con gli AC75, che invece verranno impiegati in Coppa America), ma il secondo equipaggio è incappato in un grave errore: con a bordo i quotatissimi timonieri Peter Burling (vincitore delle ultime tre Vecchie Brocche con Team New Zealand) e Ruggero Tita (due volte Campione Olimpico di Nacra 17), spalleggiati dai trimmer Vittorio Bissaro e Umberto Molineris, hanno rischiato la scuffia.

Al termine del secondo lato di poppa, quando si trovavano in seconda posizione e inseguivano da lontano i compagni di squadra, sono entrati in boa ad alta velocità, hanno strambato con le mura a sinistra e sono caduti dai foil. Un pesantissimo touch-down ha frenato Luna Rossa, rimasta ferma in acqua e ripartita soltanto dopo diversi secondi, non andando oltre la settima posizione con un ritardo di 1’48”.

Al secondo posto i francesi di La Roche-Posay a 36”, terza piazza per gli svizzeri di Alinghi a 40”, quarta posizione per Team New Zealand a 46” (sono i detentori della Coppa America), quinta New Zealand Youth & Women a 55”, sesti i britannici di Athena Pathway (l’equipaggio giovanile e femminile), non sono partiti i britannici di GBR1 a causa di un problema idraulico. Nel corso del pomeriggio si disputeranno altre due regate di flotta.