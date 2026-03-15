Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto: orari, tv, percorso, favoriti. Milan contro tutti

Oggi, domenica 15 marzo, si chiuderanno i battenti alla Tirreno-Adriatico 2026. Dopo la tappa decisiva di ieri, terminata con la vittoria di Isaac Del Toro (che ha ipotecato anche il successo finale), l’ultimo impegno previsto per la corsa sarà la settima tappa che, nello specifico, prevede una lunghezza di 142 km con partenza da Civitanova Marche ed arrivo a San Benedetto del Tronto. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.30

Come vedere in tv la Tirreno-Adriatico? La sesta tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 a partire dalle 15:00. La corsa sarà trasmessa in streaming su RaiPlay, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO

La frazione presenta un tracciato leggermente mosso nella prima parte e completamente pianeggiante negli 80 km finali. La partenza è fissata lungo l’Adriatico, successivamente i corridori transiteranno lungo la valle dell’Aso salendo poi a Montefiore d’Aso. A seguito di una breve discesa ci sarà la facile salita di Ripatransone. Seguirà quindi una discesa lunga fino a Grottamare, preludio di un circuito lungo 15 km da ripetere 5 volte che comprende strade rettilinee, asfaltate e larghe, con alcune semicurve e una doppia curva a 1 km dal traguardo in quel di San Benedetto del Tronto.

FAVORITI

In una tappa in cui è previsto quasi sicuramente un arrivo in volata è letteralmente impossibile non aspettarsi il colpo da Jonathan Milan (Lidl-Trek). Con lui partiranno con i favori del pronostico anche altri avversari di alto profilo come Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech), a caccia della sua prima vittoria in stagione. Fari puntati inoltre su Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) e sull’underdog Sam Welsford (INEOS Grenadiers).

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026

Domenica 15 Marzo – Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto

Orario di partenza: 12.30

Orario di arrivo: 15.45 circa

DOVE VEDERE LA SESTA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 14:45)

Diretta streaming: RaiPlay (dalle 14:45), Discovery Plus ed HBO Max (dalle 13.20), Eurosport 2 (dalle 13.20) visibile previo abbonamento su DAZN, Prime Video e Tim Vision.

Diretta Live testuale: OA Sport