Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel l’uomo da battere

La tradizionale apertura riservata alla cronometro di Lido di Camaiore è stata archiviata con il trionfo di uno stratosferico Filippo Ganna. Il corridore della INEOS Grenadiers ha superato l’olandese Thymen Arensman, suo compagno di squadra, e ha conquistato la prima maglia di leader della classifica generale. La Tirreno-Adriatico è però pronta a ripartire per una frazione che promette scintille con un arrivo scoppiettante.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55

I corridori affrontano la seconda tappa, la Camaiore-San Gimignano di 206 chilometri. Il tratto di sterrato presente negli ultimi chilometri sembra costituire lo scenario ideale per il duello tra i primi della classe o per l’azione di uomini in grado di esprimersi al meglio in un tipo di finale molto impegnativo.

Come vedere in tv la Tirreno-Adriatico? La seconda tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 a partire dalle 15:00. La corsa sarà trasmessa in streaming su RaiPlay, Eurosport 2 (dalle 15:450 alle 17:15), DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO TAPPA DI OGGI TIRRENO-ADRIATICO 2026

La parte iniziale di gara scorre via sostanzialmente tranquilla, mentre il falsopiano verso il traguardo volante di Pomarance e il GPM di Castelnuovo Val di Cecina, posto al km 148, potrebbero iniziare a muovere le acque. Il finale può seminare lo scompiglio: i corridori, verso l’abitato di San Gimignano, affronteranno un lungo tratto in sterrato che copre quasi interamente gli ultimi 7 chilometri con uno strappo conclusivo (con punte al 15%) che può lasciare spazio agli attaccanti.

FAVORITI

Appare ampiamente plausibile ipotizzare nel ruolo di protagonisti di giornata alcuni dei candidati alla vittoria finale. Lo scenario più suggestivo potrebbe far pensare al duello tra il belga Wout van Aert del Team Visma Lease a Bike e il messicano Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG, protagonisti della tappa toscana del Giro d’Italia 2025. Il favorito principe sembra essere però l’olandese Mathieu van der Poel. Il fuoriclasse della Alpecin Premier Tech può sfruttare l’arrivo in cima ad uno strappo posto alla fine del tratto in sterrato per scatenare la sua potenza e sgretolare la concorrenza.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026

Martedì 10 marzo – Camaiore-San Gimignano (206 km)

Orario di partenza: 10.55

Orario di arrivo: 15.40 circa

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 15:00)

Diretta streaming: dalle 13.05 in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport