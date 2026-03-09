CiclismoStrada
Classifica Tirreno-Adriatico 2026, prima tappa: Ganna leader, Tiberi e Pellizzari possono sognare
Filippo Ganna ha vinto con il piglio del dominatore la cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico 2026, firmando il miglior tempo nella prova contro il tempo a Lido di Camaiore sulla distanza degli 11,5 chilometri e prendendosi almeno per una giornata la leadership della classifica generale nella prestigiosa corsa a tappe italiana di una settimana.
Il fuoriclasse azzurro della INEOS Grenadiers, che ha completato la prova odierna con una media di 56.225 km/h, si è imposto con un vantaggio di 22″ sul compagno di squadra neerlandese Thymen Arensman e di 26″ sul tedesco Max Walscheid (Lidl-Trek). Da segnalare tra gli altri corridori italiani anche la buona prestazione di Jonathan Milan (Lidl-Trek), quinto a 29″, di Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), nono a 33″ subito davanti al big messicano della UAE Emirates Isaac Del Toro, ma anche di Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), dodicesimo a 37″.
Per quanto riguarda gli altri potenziali uomini di classifica si è difeso bene lo sloveno Primoz Roglic, settimo a 31″, mentre hanno fatto più fatica l’australiano Jai Hindley (a 49″) e Giulio Ciccone (a 54″). Di seguito la graduatoria generale della Tirreno-Adriatico 2026 al termine della prima tappa.
CLASSIFICA TIRRENO-ADRIATICO 2026
1 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 12:08
2 Arensman Thymen INEOS Grenadiers 0:22
3 Walscheid Max Lidl – Trek 0:26
4 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 0:26
5 Milan Jonathan Lidl – Trek 0:29
6 Hatherly Alan Team Jayco AlUla 0:30
7 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 0:31
8 Hayter Ethan Soudal Quick-Step 0:32
9 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 0:33
10 del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:36
11 Azparren Xabier Mikel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:37
12 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 0:37
13 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 0:38
14 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 0:39
15 Welsford Sam INEOS Grenadiers 0:40
16 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 0:44
17 Artz Huub Lotto Intermarché 0:44
18 Giaimi Luca UAE Team Emirates – XRG 0:46
19 Romo Javier Movistar Team 0:47
20 Van Wilder Ilan Soudal Quick-Step 0:48
21 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 0:49
22 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:49
23 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 0:49
24 Healy Ben EF Education – EasyPost 0:49
25 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 0:50
26 Tratnik Jan Red Bull – BORA – hansgrohe 0:52
27 Moro Manlio Movistar Team 0:53
28 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 0:53
29 Vendrame Andrea Team Jayco AlUla 0:54
30 Alaphilippe Julian Tudor Pro Cycling Team 0:54
31 Ciccone Giulio Lidl – Trek 0:54
32 van den Berg Julius Team Picnic PostNL 0:55
33 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 0:55
34 Meurisse Xandro Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:55
35 Frigo Marco NSN Cycling Team 0:56
36 Shaw James EF Education – EasyPost 0:59
37 Doull Owain Team Visma | Lease a Bike 1:00
38 Cosnefroy Benoît UAE Team Emirates – XRG 1:00
39 Bettiol Alberto XDS Astana Team 1:01
40 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 1:01
41 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 1:01
42 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 1:01
43 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:01
44 Bittner Pavel Team Picnic PostNL 1:02
45 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 1:03
46 Abrahamsen Jonas Uno-X Mobility 1:04
47 García Cortina Iván Movistar Team 1:04
48 Fiorelli Filippo Team Visma | Lease a Bike 1:05
49 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 1:05
50 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 1:07
51 Swift Connor INEOS Grenadiers 1:07
52 De Bondt Dries Team Jayco AlUla 1:07
53 Bilbao Pello Bahrain – Victorious 1:07
54 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 1:07
55 Valgren Michael EF Education – EasyPost 1:08
56 Degenkolb John Team Picnic PostNL 1:08
57 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 1:08
58 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ United 1:09
59 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 1:10
60 Del Grosso Tibor Alpecin-Premier Tech 1:10
61 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 1:11
62 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 1:11
63 Schultz Nick NSN Cycling Team 1:11
64 Haig Jack INEOS Grenadiers 1:11
65 Gogl Michael Alpecin-Premier Tech 1:12
66 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 1:13
67 Madouas Valentin Groupama – FDJ United 1:13
68 Covi Alessandro Team Jayco AlUla 1:14
69 Calzoni Walter Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:14
70 Torres Albert Movistar Team 1:14
71 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 1:15
72 Verstrynge Emiel Alpecin-Premier Tech 1:16
73 Carapaz Richard EF Education – EasyPost 1:16
74 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA 1:16
75 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 1:16
76 Holter Ådne Uno-X Mobility 1:17
77 Kench Josh Groupama – FDJ United 1:17
78 Geniets Kevin Groupama – FDJ United 1:17
79 Neilands Krists NSN Cycling Team 1:17
80 Rex Laurenz Soudal Quick-Step 1:17
81 Bagioli Andrea Lidl – Trek 1:17
82 Germani Lorenzo Groupama – FDJ United 1:18
83 Slock Liam Lotto Intermarché 1:18
84 Skaarseth Anders Uno-X Mobility 1:19
85 Theuns Edward Lidl – Trek 1:19
86 Peace Oliver Team Picnic PostNL 1:19
87 Albanese Vincenzo EF Education – EasyPost 1:20
88 Kron Andreas Uno-X Mobility 1:20
89 Oldani Stefano Caja Rural – Seguros RGA 1:21
90 Berckmoes Jenno Lotto Intermarché 1:22
91 Philipsen Jasper Alpecin-Premier Tech 1:22
92 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 1:23
93 Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike 1:23
94 Gautherat Pierre Decathlon CMA CGM Team 1:24
95 Bais Davide Team Polti VisitMalta 1:24
96 Smith Dion NSN Cycling Team 1:24
97 Lapeira Paul Decathlon CMA CGM Team 1:25
98 Champoussin Clément XDS Astana Team 1:25
99 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 1:26
100 Arcas Jorge Movistar Team 1:26