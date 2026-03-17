Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Tangeri: c’è Jessica Rossi nel trap. Big anche nello skeet

La Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo è pronta a partire. Dal 25 marzo al 3 aprile infatti sarà la città di Tangeri, in Marocco, ad ospitare l’atto di apertura del circuito planetario che preparerà gli specialisti di tutto il mondo all’annata che porta verso il Gran Mondiale e che inaugura di fatto il processo di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Sulle pedane marocchine, fra gare di trap e contest di skeet al maschile e al femminile, sarà presente anche la squadra italiana, che vorrà far capire sin da subito il suo reale valore, in un anno comunque di adattamento ai nuovi regolamenti delle finali.

Lo staff tecnico azzurro ha reso nota la lista dei convocati. Un totale di 16 elementi: 8 per il trap e 8 per lo skeet. Fra loro figurano la “rientrante di lusso” Jessica Rossi, che tornerà a gareggiare nel trap femminile a livello internazionale dopo la maternità, Daniele Resca, sempre nel trap ma al maschile, e soprattutto per quanto riguarda lo skeet invece Diana Bacosi e Gabriele Rossetti.

Di seguito l’elenco completo dei convocati, compresi i tiratori che andranno in pedana non per gareggiare ma per ottenere quote di piazzamento nel ranking mondiale per poi avere accesso alle gare. Va ricordato infine che i tiratori di trap, secondo rotazione quadriennale, si misureranno anche nelle competizione di Mixed Team, perché a Los Angeles 2028 saranno loro a misurarsi nella gara a squadre mista.

Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Tangeri

Trap

Alessia Iezzi, Valentina Panza, Jessica Rossi, Erica Sessa, Erminio Frasca, Emanuele Iezzi, Daniele Resca, Fabio Sollami

Skeet

Diana Bacosi, Sara Bongini, Chiara Di Marziantonio, Simona Scocchetti, Gabriele Rossetti, Domenico Simeone, Niccolò Sodi, Giancarlo Tazza