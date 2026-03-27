Tiro a volo, Bongini al vertice dopo le prime tre serie nello skeet a Tangier, indietro Bacosi

Inizia con il piede giusto il cammino di Sara Bongini sulla pedana di Tangier, località del Marocco che ospita a partire da oggi la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Nello specifico l’azzurra ha ben figurato nei primi 75 piattelli della specialità skeet femminile, attestandosi al vertice della classifica provvisoria.

Nello specifico la nostra portacolori ha chiuso la prima giornata con il parziale di 72/75, mancando quindi un colpo in ogni serie esattamente come fatto dalla greca Emmanuouela Katzouraki, anche lei avanti con lo stesso punteggio. A quota 72/75 anche la britannica Bethany Lilian Norton che, però, ha sbagliato un tiro nella prima tranche e due nella terza.

Inseguono con 71/75 inoltre la kazaka Assem Orynbay e la slovacca Vanesa Hockova, fermatesi a quota 71/70, mentre la rappresentante del Qatar Reem Ghanem Al-Sharshani occupa la sesta piazza con 70/75. Seguono quindi un drappello di cinque tiratrici con 69/75 e due a 68/75,

Più distanti, almeno per il momento, le altre italiane; a cominciare da Diana Bacosi, appena in top 20 con 66/75 a causa di tre serie contrassegnate da diversi tiri a vuoto. Ventunesima invece Chiara Di Marziantonio, in gara per il ranking e per il momento chiamata a rincorrere con 65/75. Ancora più indietro Simona Scocchetti, ventinovesima con 64/75.

CLASSIFICA PROVVISORIA (75 PIATTELLI) SKEET FEMMINILE

1 1178 KATZOURAKI Emmanouela GRE 24 24 24 72 CB:36

2 1240 BONGINI Sara ITA 24 24 24 72 CB:28

3 1147 NORTON Bethany Lilian GBR 24 25 23 72

4 1262 ORYNBAY Assem KAZ 24 23 24 71 CB:15

5 1428 HOCKOVA Vanesa SVK 24 23 24 71 CB:14

6 1366 AL-SHARSHANI Reem Ghanem A H QAT 23 24 23 70

7 1207 CHAUHAN Maheshwari IND 21 24 24 69 CB:29

8 1387 ZAITSEVA Varvara AIN 21 24 24 69 CB:28

9 1265 SADAKBAYEVA Adel KAZ 22 23 24 69

10 1468 VIZZI Dania Jo USA 23 23 23 69 CB:10

11 1131 ANASTASSIOU Lucie FRA 23 23 23 69 CB:4

12 1464 NELSON Julia Florence USA 22 22 24 68

13 1381 KUZNETSOVA Arina AIN 24 20 24 68

14 1466 SIMONTON Samantha USA 22 23 23 68

15 1449 SARMAT Aylin TUR 22 23 22 67

16 1445 CAN Sena TUR 24 21 22 67

17 1209 KHAN Areeba IND 22 20 24 66 CB:5 RPO

18 1231 HAYMAN-JOYCE Alexandra Anne IRL 22 20 24 66 CB:3

19 1239 BACOSI Diana ITA 21 23 22 66

20 1338 WLODARCZYK Wiktoria Anna POL 20 25 21 66

21 1241 DI MARZIANTONIO Chiara ITA 21 21 23 65 CB:8 RPO

22 1211 RAGHUWANSHI Mansi IND 21 21 23 65 CB:3 RPO

23 1386 TURULO Daria AIN 22 21 22 65

24 1448 OZYAMAN OZENIR Cigdem TUR 21 20 23 64

25 1213 RATHORE Darshna IND 21 21 22 64

26 1214 RATHORE Yashasvi IND 22 20 22 64

27 1042 CROVETTO CHADID Francisca CHI 19 24 21 64

28 1163 BOIARSHINOVA Elizaveta GEO 21 22 21 64

29 1245 SCOCCHETTI Simona ITA 22 21 21 64

30 1069 SUMOVA Barbora CZE 22 22 20 64

31 1172 UMHOEFER Valentina GER 22 23 19 64

32 1190 PADILLA CORONADO Emily GUA 19 21 23 63

33 1368 MOHAMMED Hajar Ghulam QAT 21 20 22 63 CB:5

34 1030 BOYD Madeleine Lieselotte CAN 21 20 22 63 CB:4

35 1261 KHAILOVA Olga KAZ 18 22 22 62

36 1179 MARKANTONAKI Anna Maria GRE 21 21 19 61

37 1378 AREKEEVA Nadezhda AIN 23 22 16 61 RPO

38 1384 SHULIAK Kseniia AIN 18 19 23 60 RPO

39 1292 MARIRHI Ibtissam MAR 16 20 23 59

40 1402 COSTA Chiara SEN 19 19 21 59

41 1263 PISKUN Zoya KAZ 18 20 20 58 RPO

1305 GALEA Mikaela MLT DNS

1059 NIKOLAOU Konstantia CYP DNS