Tennis, a Miami si torna a giocare. Attesa per tre azzurri, Sinner e Alcaraz conosceranno i loro avversari

Oggi potrebbe essere il giorno giusto per rivedere del tennis giocato in quel di Miami. La pioggia, infatti, è stata la grande protagonista della giornata di ieri, portando alla cancellazione di tutti i match e rivoluzionando così il programma del secondo Masters 1000 della stagione. Una situazione che porterà gli organizzatori a fare delle scelte (si sono giocati solo alcuni match femminili martedì) per cercare di restare nei tempi concordati, ma c’è il rischio che il meteo possa creare ulteriori problemi anche più avanti, visto che in alcune giornate è prevista ancora pioggia.

Saranno tre gli azzurri che scenderanno in campo oggi. C’è attesa soprattutto per Matteo Berrettini, che affronterà il francese Alexandre Muller in un primo turno insidioso. Da capire soprattutto la condizione fisica del romano, che ad Indian Wells ha vinto una pazzesca battaglia contro Mannarino, cedendo poi il turno successivo ad Alexander Zverev.

Restando sempre nel tabellone maschile, impegno sicuramente complicato per Mattia Bellucci. Il tennista lombardo, che ha superato le qualificazioni, affronterà al primo turno l’americano Alex Michelsen. Esordio anche nel torneo femminile per Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà con la lettone Darja Semenistaja, numero 103 della classifica mondiale. La marchigiana è sicuramente favorita e con una vittoria si regalerebbe un secondo turno sicuramente molto affascinante contro Coco Gauff.

Tra i match di primo turno nel torneo maschile spicca quello che riguarda il brasiliano Joao Fonseca, protagonista di un ottimo torneo ad Indian Wells, dove è stato fermato solo da Jannik Sinner, con il numero due del mondo che si è imposto con un doppio break in un match che ha messo in risalto tutte le qualità del giovane sudamericano. Fonseca, però, avrà un esordio complicato visto che affronta l’ungherese Marton Fucsovics e bisogna ricordare che il vincente di questo incontro sarà il prossimo avversario di Carlos Alcaraz.

Anche Jannik Sinner conoscerà chi dovrà affrontare al secondo turno ed il nome uscirà dalla sfida tra il peruviano Ignacio Buse e il bosniaco Damir Dzumhur. L’Italia ha perso Lorenzo Musetti, che si è ritirato, ma ha già secondo turno anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che attendono rispettivamente il vincente del match tra il bulgaro Dimitrov ed il belga Collignon e quello tra l’americano Giron e lo spagnolo Landaluce.

Sempre oggi entrano in scena anche le prime teste di serie del torneo femminile. Tocca infatti ad Iga Swiatek, numero due del seeding, che sarà attesa dal derby polacco contro la connazionale Magda Linette. In campo anche la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero otto, che dovrà vedersela l’americana McCartney Kessler.