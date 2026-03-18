Lorenzo Musetti salta il Masters 1000 di Miami! I motivi del forfait alla vigilia

Lorenzo Musetti non giocherà il Masters 1000 di Miami, prestigioso torneo incominciato oggi sul cemento statunitense. Il numero 5 del mondo ha deciso di dare forfait a due giorni dall’esordio, che lo avrebbe visto contrapposto o allo spagnolo Rafael Jodar o al tedesco Yannick Hanfmann al secondo turno. Al suo posto, con tabellone già composto, subentrerà un lucky loser.

Per il momento il 24enne toscano non è intervenuto sulla sua scelta di non giocare il secondo torneo di questo livello in stagione, ma è facile intuire che a causare il suo forfait siano le condizioni fisiche non impeccabili: dopo i problemi riscontrati nei quarti di finale degli Australian Open, dove era stato costretto al ritiro quando conduceva per 2-0 contro Novak Djokovic, era rientrato al Masters 1000 di Indian Wells perdendo all’esordio contro l’ungherese Marton Fucsovics. Sky parla di un affaticamento al braccio.

Lorenzo Musetti era chiamato a onorare una cambiale da 100 punti, visto che dodici mesi fa raggiunse gli ottavi di finale a Miami perdendo contro Djokovic. L’auspicio è che l’azzurro possa tornare al meglio in vista degli appuntamenti sulla terra rossa: all’orizzonte ci sono i Masters 1000 di Montecarlo, Madrid e Roma (una finale e due semifinali nella passata stagione) prima del Roland Garros, secondo Slam di questa annata agonistica.