Taylor Fritz rivela: “Il ginocchio non è ancora guarito. Potrei rinunciare a tutta la stagione sul rosso”

Taylor Fritz non ha ancora risolto del tutto la tendinite al ginocchio e rischia di dover rinunciare ad una parte importante della stagione nel tentativo di guarire in maniera definitiva. Il 28enne statunitense, numero 7 del ranking ATP, ha svelato infatti in un’intervista concessa a Tennis TV di non riscontrare dei progressi significativi rispetto ad inizio anno e starebbe valutando insieme al suo team di saltare tutti i tornei in programma sulla terra battuta.

“Continuo a gestire il mio ginocchio. Alcuni giorni va meglio di altri, e non so esattamente perché. A Dallas mi sentivo benissimo e non mi ha dato alcun fastidio durante tutto il torneo. Mi sentivo in ottima forma. Poi, nella preparazione per Indian Wells, non è stato più così. Ho avuto la sensazione di essere quasi regredito. La stessa cosa è successa anche in Australia“, spiega il tennista americano alla vigilia del Masters 1000 di Miami.

“Col mio team ci siamo detti che, dopo Miami, se non avessimo visto grandi miglioramenti sarebbe stato il momento di rallentare un po’ il ritmo di gioco e permettere al ginocchio di guarire al 100%. Se c’è una parte della stagione che potrei tranquillamente saltare è quella sulla terra battuta, come ho fatto l’anno scorso. Questa settimana sarà decisiva, anche se tutto sommato non va malissimo“, aggiunge Fritz.

Vedremo dunque come evolverà il percorso dell’ex numero 4 al mondo sul cemento della Florida, prima di prendere una decisione in vista della primavera europea sul rosso a partire da Montecarlo.