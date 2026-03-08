ATP Indian Wells 2026, facile esordio di Alcaraz. Djokovic lascia un set, avanti Medvedev, Fritz e Draper

Si sono completati tutti i match del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Un esordio abbastanza comodo quello di Carlos Alcaraz, che lascia solo cinque game a Grigor Dimitrov, imponendosi per 6-2 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Il numero uno del mondo affronterà ora il francese Arthur Rinderknech, che ha raggiunto il terzo turno senza nemmeno giocare, visto che ha sfruttato il ritiro dell’argentino Juan Manuel Cerundolo.

Si distrae invece un set Novak Djokovic, ma alla fine poi passeggia sul polacco Kamil Majchrzak. Il serbo ha chiuso in due ore e dodici minuti di gioco con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 e dovrà vedersela ora con l’americano Alexander Kovacevic, che ha battuto agevolmente il francese Corentin Moutet per 6-1 6-4.

Prosegue l’ottimo momento di Daniil Medvedev, reduce dal successo a Dubai, che ha gestito benissimo il suo esordio, vincendo 6-4 6-2 sul cileno Alejandro Tabilo in un’ora e dieci minuti. Ora per Medvedev la sfida con l’argentino Sebastian Baez, che a sorpresa ha battuto il ceco Jiri Lehecka con un perentorio 6-4 6-1.

Avanti Medvedev, mentre sono fuori i suoi due connazionali Andrey Rublev e Karen Khachanov, che sono stati battuti rispettivamente dal canadese Gabriel Diallo (4-6 7-6 6-3) dopo una battaglia di quasi tre ore e dal brasiliano Joao Fonseca (4-6 7-6 6-4). Quest’ultimo affronterà ora Tommy Paul al terzo turno e potrebbe anche essere l’avversario di Jannik Sinner negli ottavi.

Purtroppo finisce subito il torneo di Luciano Darderi, probabilmente arrivato stanco dalla trasferta sudamericana sul rosso, che è stato sconfitto in rimonta dall’australiano Rinky Hijikata con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 dopo due ore e otto minuti di gioco. Hijikata che sarà il nuovo avversario del kazako Alexander Bublik, che ha lasciato un set al ceco Vit Kopriva per poi imporsi in 3-6 7-6 6-2.

Continua la difesa del titolo dell’anno scorso di Jack Draper, con il britannico che ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 ed ora se la vedrà con l’argentino Francisco Cerundolo. Perde un set anche l’americano Taylor Fritz, ma il numero otto del seeding si è poi imposto per 6-3 6-7 6-1 sul britannico Jakob Fearnley e adesso sfiderà il connazionale Alex Michelsen, uscito vincitore da una battaglia infinita contro il francese Ugo Humbert per 7-5 6-7 7-6 in quasi tre ore di gioco.

RISULTATI ATP INDIAN WELLS 2026

Draper (Gbr) b. Bautista (Esp) 3-6 6-3 6-2

Kovacevic (Usa) b. Moutet (Fra) 6-1 6-4

Ruud (Nor) b. Shevchenko (Kaz) 6-1 7-6

Cerundolo (Arg) b. Bonzi (Fra) 6-4 5-7 7-6

Fonseca (Bra) b. Khachanov (Rus) 4-6 7-6 6-4

Diallo (Can) b. Rublev (Rus) 4-6 7-6 6-3

Djokovic (Srb) b. Majchrzak (Pol) 4-6 6-1 6-2

Vacherot (Mon) b. Borges (Por) 7-5 7-5

Rinderknech (Fra) b. J.M. Cerundolo (Arg) ret.

De Minaur (Aus) b. Korda (Usa) 4-6 6-4 6-4

Hijikata (Aus) b. Darderi (Ita) 4-6 6-2 6-4

Norrie (Gbr) b. McDonald (Usa) 6-2 6-3

Alcaraz (Esp) b. Dimitrov (Bul) 6-2 6-3

Fritz (Usa) b. Fearnley (Gbr) 6-3 6-7 6-1

Baez (Arg) b. Lehecka (Cze) 6-4 6-1

Bublik (Kaz) b. Kopriva (Cze) 3-6 7-6 6-2

Michelsen (Usa) b. Humbert (Fra) 7-5 6-7 7-6

Medvedev (Rus) b. Tabilo (Cil) 6-4 6-2