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Nuovo episodio di Bike Today, il format dedicato al grande ciclismo: oggi analizziamo la straordinaria Milano-Sanremo 2026, una delle edizioni più emozionanti degli ultimi anni.
In compagnia di Gian Luca Giardini riviviamo una Classicissima ricca di colpi di scena, con il trionfo di Tadej Pogacar, che riesce finalmente a conquistare la Sanremo sfatando il tabù della Monumento italiana.
Una gara spettacolare fino agli ultimi metri, con Tom Pidcock secondo per pochi centimetri, e le ottime prove di Mads Pedersen e Wout van Aert, protagonisti assoluti di un finale mozzafiato.
Analizziamo anche:
le prestazioni degli italiani
la Milano-Sanremo femminile
le prospettive verso le prossime corse, con Pogacar già proiettato verso la Parigi-Roubaix, dove potrebbe inseguire un’impresa storica.
👉 Una puntata imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo!
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