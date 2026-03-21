Tom Pidcock rivela: “Pogacar mi ha detto che è stata la sua ultima Milano-Sanremo”

“Stavamo volando davvero, e se sei l’unico rimasto con Tadej in un Monumento, allora è stata una grande prestazione. Guarderò i numeri dopo, ma probabilmente è stato uno dei miei migliori giorni in bicicletta”. Parole di Tom Pidcock, autore di una gara straordinaria alla Milano-Sanremo, che non è bastata però per battere Tadej Pogacar, trionfatore sul lungomare ligure.

Una prova strepitosa quella del britannico della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team che è andato vicinissimo al successo in una Monumento. Contro il campione del mondo però c’è stato poco da fare. E la delusione non può mancare: “Ho bisogno di un po’ di tempo per riflettere. In questo momento sono molto deluso, perché fa male arrivare così vicino. Se Tadej fosse andato in solitaria e io avessi chiuso secondo da solo, probabilmente sarei seduto qui felice. Ma sono stati quattro centimetri, e questo fa molto male. Certo, sto perdendo contro Tadej, il miglior ciclista di sempre. Probabilmente non dovrei essere deluso, ma non posso farci niente. Dovrò guardarla nel quadro generale, perché per ora sono soprattutto deluso. Ero così vicino a un Monumento, ma quello che ho fatto è stato incredibile, e ne sono fiero”.

Sulla gara: “Mi sentivo alla grande. e ne avevo bisogno, perché Pogačar ha trasformato il finale in un test brutale nonostante la caduta precedente. L’anno scorso ero davvero deluso perché sapevo che potevo essere al vertice, e non era nemmeno per una caduta che avevo perso l’opportunità. Quindi è bello aver dimostrato quest’anno che ho le gambe per farlo. Sul Poggio, Tadej era più vicino a staccarmi lì, ma il modo in cui l’ha affrontato — con quei 30 secondi di scatti e poi un lieve allentamento — mi si addiceva in realtà. Mi ha permesso di recuperare un po’. Dovevo solo stare in ruota, come quando pedali dietro a una moto”.

Poi una battuta su Pogacar, che potrebbe nascondere un filo di verità: “Tadej ha detto che non tornerà più ora che ha vinto. Quindi quale moto userò adesso per stare in scia?”.