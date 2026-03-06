Szymanski illumina Berlino con un crono vertiginoso sui 60 hs, Azu avvicina Jacobs sul rettilineo. Falsa di Ceccarelli

A Berlino è andato in scena il sempre prestigioso ISTAF Indoor, tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza di atletica al coperto). Il britannico Jeremiah Azu si è meritato parte della copertina, correndo i 60 metri in un rilevante 6.47: miglior prestazione europea stagionale, a quattro centesimi dalla world lead detenuta dallo statunitense Anthony Jordan e a sei centesimi dal record continentale detenuto dal nostro Marcell Jacobs.

Alle spalle di Azu, diventato il quinto atleta europeo all-time, si sono piazzati il camerunense Emmanuel Eseme (6.55) e l’irlandese Toluwabori Akinola (6.57), mentre il nostro Samuele Ceccarelli è stato squalificato per falsa partenza in batteria: il Campione d’Europa 2023 si era presentato in terra tedesca per inseguire il minimo richiesto per partecipare ai Mondiali Indoor (20-22 marzo a Torun, Polonia), ma il 6.59 rimane lontano e dovrà sperare in un ripescaggio per ranking.

Il polacco Jakub Szymanski ha eguagliato la miglior prestazione mondiale stagionale sui 60 ostacoli, imponendosi con un roboante 7.37, già siglato dagli statunitensi Dylan Beard e Trey Cunningham nelle scorse settimane. Alle spalle del settimo uomo della storia tra le barriere si sono piazzati il suo connazionale Damin Czykier (7.55) e l’olandese Job Geerds (7.62). I 60 ostacoli femminili portano la firma dell’olandese Nadine Visser (7.81), che ha avuto la meglio sulla svizzera Ditaji Kambundji (7.82) e sulla tedesca Ricarda Lobe (7.98), mentre Elisa Di Lazzaro è stata eliminata in batteria (quarto posto nella sua serie in 8.16).

La canadese Sade McCreath ha vinto i 60 metri (7.12), l’olandese Pauline Hondema si è imposta nel salto in lungo grazie a un doppio balzo da 6.57 metri (ha battuto la tedesca Malaika Mihambo per la seconda miglior misura), il filippino Ernest John Obiena ha prevalso nel salto con l’asta (5.80 metri)