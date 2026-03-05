Nadia Battocletti regina dei 10.000 metri: numero 1 al mondo! L’incoronazione del ranking, ora la sfida Torun

Nadia Battocletti ha incominciato la nuova annata agonistica in maniera brillante: ha vinto il Campaccio e ha conquistato il World Cross Tour per il secondo anno consecutivo (il massimo circuito internazionale itinerante di corsa campestre), ha eguagliato il primato nazionale dei 1500 metri e ha stracciato il già suo record italiano dei 3000 metri, distanza in cui sarà protagonista agli imminenti Mondiali Indoor (dal 20 al 22 marzo a Torun, in Polonia).

L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si presenterà con grandi ambizioni alla rassegna iridata, cimentandosi su una distanza sprint per le sue corde, ma in cui ha tutte le carte in regola per potersi distinguere e puntare a un riscontro di spessore. La trentina non era solita impegnarsi nella stagione in sala, ma ha deciso di impegnarsi in questa avventura e dall’alto della sua notevole caratura tecnica può ambire a ogni traguardo.

D’altronde stiamo parlando della numero 1 del mondo sui 10.000 metri in base al ranking stilato da World Atletics: Nadia Battocletti svetta in testa alla classifica di specialità con 1.334 punti, la media dei riscontri conseguiti nelle due migliori prestazioni prese in considerazione negli ultimi due anni. Nello specifico la vittoria agli Europei 2024 con il tempo di 30:51.32 allo Stadio Olimpico di Roma (1.281 punti) e il secondo posto ai Mondiali 2025 con il riscontro di 30:38.23 a Tokyo (1.387 punti).

La 25enne si è lasciata alle spalle le keniane Agnes Jebet Ngetich (1.325 punti) e Beatrice Chebet (1.318 punti per la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica, al momento ferma per maternità). Risultano più attardate la giapponese Ririka Hironaka (1.282), l’etiope Fotyen Tesfay (1.268) e l’ugandese Joy Cheptoyek (1.258).