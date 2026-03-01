Iliass Aouani porta la maratona tricolore in una nuova dimensione: record italiano demolito, primo azzurro sotto 2h05′

Iliass Aouani ha portato la maratona tricolore in una nuova dimensione, diventando il primo azzurro a scendere sotto le due ore e cinque minuti e sbriciolando il record italiano. Sulle strade di Tokyo, dove a settembre conquistò la medaglia di bronzo ai Mondiali, ha brillato in una Major (una delle 42 km più importanti del calendario internazionale, al pari di New York, Boston, Chicago, Londra, Berlino, Sydney) e ha stampato un superlativo 2h04:26.

Nella capitale giapponese, su un percorso diverso rispetto a quello dell’ultima rassegna iridata, l’ingegnere milanese ha sgretolato di quasi un minuto il precedente primato nazionale, che apparteneva a Yohanes Chiappinelli dal dicembre 2024 (2h05:24 a Valencia). Il nostro portacolori ha saputo ritoccare il proprio personale di cento secondi e si è impossessato del record italiano che aveva già detenuto per quasi un anno tra il 2023 e il 2024 (2h06:06 a Valencia).

Il 30enne ha tagliato il traguardo in sesta posizione nella gara vinta dall’etiope Tadese Takele (2h03:37), capace di battere in volata i keniani Geoffrey Toroitich (2h03:38) e Alexander Mutiso (2h03:38). Il Campione d’Europa ha viaggiato con brillantezza nel gruppo di testa (1h02:01 il passaggio alla mezza, 1h28:02 il crono al trentesimo chilometro), perdendo contratto dal quartetto dei migliori soltanto al 36mo chilometro (il 37mo mille è stato corso in un velocissimo 2:48).

Un po’ di crampi si sono intravisti negli ultimi due chilometri, ma Iliass Aouani ha saputo stringere i denti, dimostrando che in condizioni ideali e su un percorso ancora più veloce può attaccare le due ore e tre minuti. Questo risultato proietta l’allievo di Massimo Magnani, impegnatosi nella decima maratona della carriera (debuttò quattro anni fa a Milano), al settimo posto delle liste europee di sempre, a cinquanta secondi esatti dal record continentale detenuto dal belga Bashir Abdi (2h03:36).

Riepiloghiamo anche i vari passaggi: 14:48 (5 km) – 29:28 (10 km) – 44:09 (15 km) – 58:51 (20 km) – 1h02:01 (mezza) – 1h13:21 (25 km) – 1h28:02 (30 km) – 1h42:57 (35 km) – 1h57:42 (40 km).