Mattia Furlani numero 1 del mondo! Lo scettro del salto in lungo resta italiano, Saraboyukov lontano

Mattia Furlani si conferma numero 1 del mondo nel salto in lungo, svettando in testa alla classifica di specialità stilata da World Athletics con 1.362 punti. Il Campione del Mondo all’aperto e in sala conserva lo scettro anche dopo i vari meeting disputati nel corso dell’inverno, nel suo tabellino dei migliori cinque risultati conseguiti negli ultimi due anni è entrato il successo ottenuto a Ostrava (tappa gold del World Indoor Tour) con la misura di 8.30 metri, valsa 1.303 punti.

Il fuoriclasse laziale ha vinto anche a Metz con un balzo superlativo da 8.39 metri, ma la bontà del riscontro tecnico non è stata sufficiente per bilanciare la caratura dell’evento (era una prova silver del World Tour): la prova nella capitale francese era valsa meno di 1.300 punti, inferiore rispetto agli altri accrediti di cui può beneficiare il 21enne.

Il bronzo olimpico annovera le due vittorie iridate (1.483 punti per il volo da 8.39 metri a Tokyo e 1.343 punti per la stoccata da 8.30 metri a Nanchino), il secondo posto alle finali della Diamond League 2025 (1.353 punti il balzo da 8.30 metri a Zurigo) e l’argento agli Europei 2024 (1.329 punti per la prova da 8.38 metri a Roma). La media dei cinque referti è appunto di 1.362 punti, utile per restare davanti allo svizzero Simon Ehammer (1.314) e al greco Miltiadis Tentoglou (1.312).

Si poteva temere un avvicinamento da parte del bulgaro Bozhidar Saraboyukov, considerando la miglior prestazione mondiale stagionale (8.45 metri a Belgrado) e altre due prove di rilievo (8.39 a Metz nel duello con Furlani e 8.42 ai Campionati Balcanici). Il Campione d’Europa Indoor resta invece lontano: al momento è quinto in classifica con 1.299 punti, alle spalle anche dell’australiano Liam Adcock (1.310). L’attesa è tutta per i Mondiali Indoor, che si disputeranno a Torun (Polonia) dal 20 al 22 marzo.