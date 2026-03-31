Surf, si parte a Bells Beach: Leonardo Fioravanti vuole essere tra i protagonisti

Il sipario sul Championship Tour 2026 si alza su uno dei palcoscenici più iconici della storia del surf mondiale. Dal primo aprile, le onde della costa australiana tornano a essere il cuore pulsante del circuito della World Surf League, in un’edizione che non è soltanto l’inizio di una nuova stagione, ma anche una celebrazione dal forte valore simbolico. Il tour festeggia infatti il suo cinquantesimo anniversario, e la scelta di affidare proprio al Rip Curl Pro Bells Beach l’apertura del calendario — evento che per la prima volta in 25 anni inaugura la stagione — restituisce centralità a una tappa che è parte integrante del DNA di questo sport.

L’avvio arriva dopo la lunga selezione del Challenger Series, che ha definito il field definitivo: 36 uomini e 24 donne pronti a contendersi il titolo mondiale. Il sistema di qualificazione resta articolato ma consolidato, con i migliori del Championship Tour 2025 affiancati dai promossi e dalle wild card assegnate dalla lega e dagli organizzatori dei singoli eventi. Un equilibrio tra continuità e rinnovamento che garantisce un livello tecnico altissimo sin dalle prime heat.

Ma è proprio sul piano del formato che la stagione 2026 introduce le novità più significative. La World Surf League ha scelto di semplificare e rendere più diretto lo svolgimento delle competizioni: spariscono definitivamente opening round ed elimination round, così come le batterie a tre surfisti. Il nuovo schema punta su sfide uno contro uno, a eliminazione diretta, rendendo ogni heat più leggibile e tatticamente intensa. I surfer con ranking più alto entreranno direttamente nei round avanzati, mentre gli ultimi classificati e le wild card dovranno guadagnarsi l’accesso passando da un turno preliminare. Una rivoluzione attesa da tempo, che promette di cambiare profondamente il ritmo e la narrazione delle gare.

Il calendario manterrà poi uno dei suoi momenti chiave nel mid-season cut dopo la nona tappa: una selezione che ridurrà il field a 24 uomini e 16 donne per due eventi speciali ad alto punteggio. Tuttavia, a differenza del passato, nessuno sarà definitivamente escluso: tutti gli atleti torneranno in gara per il gran finale a Pipeline, che riacquista un ruolo centrale e decisivo. Senza playoff e con un punteggio maggiorato, la tappa hawaiana si conferma come il vero giudice della stagione, capace di rimescolare le gerarchie fino all’ultimo giorno.

A Bells Beach, intanto, i riflettori sono puntati anche sui grandi ritorni. Tra gli uomini spiccano nomi pesanti come i brasiliani Gabriel Medina, tre volte campione del mondo tornato a tempo pieno, e Filipe Toledo, di nuovo in tour dopo un anno di pausa. Nel tabellone femminile, la presenza di Carissa Moore aggiunge ulteriore prestigio a un field già altamente competitivo. Non mancano inoltre i campioni olimpici, a conferma di una stagione che si preannuncia tra le più dense di talento degli ultimi anni.

In questo contesto, l’Italia guarda con attenzione a Leonardo Fioravanti, ormai stabilmente tra i protagonisti del circuito. Il surfista romano arriva al via dopo aver consolidato la propria posizione con una seconda top ten in carriera, risultato che certifica una maturità tecnica raggiunta attraverso costanza e adattabilità. Il suo stile, sempre più essenziale e calibrato sulle richieste dei judging panel, lo rende uno degli atleti più solidi e difficili da battere nelle heat secche — un aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo nel nuovo formato uno contro uno.

Resta però un nodo ancora irrisolto: la vittoria. Fioravanti negli ultimi anni ha più volte sfiorato il successo, pagando talvolta giudizi apparsi severi e lasciando sul campo qualche occasione mancata. La sensazione è che il margine per il salto definitivo ci sia, e che questa stagione possa rappresentare il momento giusto per compierlo.

Molto dipenderà anche dalla gestione dell’intero arco del tour. Se Bells Beach rappresenta un banco di prova immediato, sarà soprattutto nella seconda metà della stagione che si potrebbero aprire scenari favorevoli. Peniche, spot ormai familiare, e soprattutto Pipeline — dove Fioravanti ha mostrato progressi evidenti — potrebbero diventare teatri ideali per un exploit atteso da tempo.