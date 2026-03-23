Surf, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il sistema di qualificazione del surf per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 è costruito per trovare un equilibrio tra due esigenze: da una parte premiare i migliori surfisti del mondo, dall’altra garantire una rappresentanza il più possibile globale. In totale parteciperanno 48 atleti, divisi equamente tra uomini e donne, e ogni Paese potrà schierare al massimo tre surfisti per genere.

Il percorso di qualificazione non è unico, ma si sviluppa attraverso diversi canali, organizzati in un ordine preciso di priorità. Il primo livello riguarda il circuito professionistico più importante, il Championship Tour della World Surf League: qui si qualificano alcuni dei migliori surfisti al mondo in base alla classifica del 2028. Tuttavia, anche in questo caso è previsto un limite: ogni nazione può ottenere solo un posto attraverso questo circuito, così da evitare che i Paesi più forti monopolizzino subito tutte le quote.

Successivamente entrano in gioco i World Surfing Games organizzati dalla federazione internazionale (ISA), che rappresentano una sorta di campionato mondiale. Anche da questa competizione arrivano numerosi posti olimpici, assegnati ai migliori classificati, sempre con il vincolo di un solo atleta per nazione in questa fase.

Un altro elemento importante è la qualificazione attraverso eventi continentali. Alcuni posti vengono infatti assegnati ai migliori surfisti di Asia, Europa, Americhe, Africa e Oceania tramite competizioni specifiche, come i Giochi Asiatici, i Giochi Panamericani e i campionati europei. Questo passaggio serve a garantire che tutti i continenti abbiano almeno una rappresentanza, anche se non dispongono di atleti stabilmente ai vertici del ranking mondiale.

Accanto alle qualificazioni individuali, esiste anche una componente legata ai risultati delle squadre nazionali. Nei World Surfing Games precedenti alle Olimpiadi, le nazioni meglio classificate possono ottenere un posto aggiuntivo per il proprio Paese. In questo caso il posto non è assegnato direttamente a un atleta specifico, ma al comitato olimpico nazionale, che potrà poi scegliere chi convocare.

Come da tradizione olimpica, è previsto anche un posto riservato al Paese ospitante, cioè gli Stati Uniti, nel caso in cui non riescano a qualificare atleti attraverso gli altri criteri. Inoltre, sono presenti alcuni posti di universalità, destinati a nazioni con minore tradizione sportiva, per favorire la partecipazione globale: anche qui, però, è richiesto un livello minimo di competitività.

Un aspetto fondamentale di tutto il sistema è il limite massimo di tre atleti per nazione per ciascun genere. Questo significa che, anche se un Paese ottiene più posti attraverso diversi canali, non potrà comunque superare quel tetto. Quando ciò accade, i posti in eccesso vengono riassegnati ad altri atleti, generalmente seguendo le classifiche dei World Surfing Games.

Riepilogando schematicamente:

CRITERI DI QUALIFICAZIONE OLIMPICA SURF 2028

1. World Surf League Championship Tour 2028

10 posti totali (5 uomini + 5 donne)

(5 uomini + 5 donne) Si qualificano i migliori del ranking mondiale (a metà 2028)

Massimo 1 atleta per nazione da questo circuito

2. ISA World Surfing Games 2028

10 posti per genere

Anche qui: massimo 1 atleta per nazione

3. Qualificazioni continentali

Ogni continente assegna alcuni posti tramite eventi specifici:

Giochi Asiatici 2026 → 1 posto per genere

→ 1 posto per genere Giochi Panamericani 2027 → 1 posto per genere

→ 1 posto per genere Campionato Europeo 2027 → 1 posto per genere

→ 1 posto per genere Africa e Oceania → 1 posto ciascuno (tramite ISA WSG 2027, con requisito di piazzamento tra i primi 25)

4. Qualificazione tramite squadre (ISA WSG 2026 e 2027)

Le migliori nazioni per genere ottengono: 1 posto per genere per il proprio Paese

ottengono:

Qui il posto è assegnato alla nazione, non direttamente all’atleta.

5. Posti per il Paese ospitante

Gli Stati Uniti hanno: 1 posto garantito per genere (se non già qualificati)

hanno:

6. Posti di universalità

1 posto per genere per nazioni con minore sviluppo sportivo

per nazioni con minore sviluppo sportivo Requisito: piazzamento almeno tra i primi 40 ai Mondiali ISA 2027 o 2028

Limite per nazione

Ogni Paese può avere al massimo 3 surfisti per genere

Se raggiunge il limite, non può ottenere altri posti da livelli successivi

Riassegnazione dei posti

Se:

un atleta non è eleggibile

oppure una nazione ha già raggiunto il limite

il posto passa al successivo atleta meglio classificato, spesso tramite i Mondiali ISA 2028