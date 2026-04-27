Surf, George Pittar e Lakey Peterson vincono a Margaret River. 9° Leonardo Fioravanti

Archiviato il secondo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf, il Championship Tour ha incoronato a Margaret River, in Australia, i protagonisti di questa tappa: George Pittar e Lakey Peterson.

L’australiano ha costruito il proprio successo eliminando, uno dopo l’altro, gli avversari brasiliani incontrati lungo il percorso. Nei quarti di finale, Yago Dora ha ceduto sul filo dei centesimi (13.07 a 13.00). In semifinale è stato Italo Ferreira a inchinarsi (13.16 a 12.16), prima dell’epilogo contro Gabriel Medina, anch’egli costretto ad arrendersi. In finale Pittar ha sfiorato la perfezione: decisiva una quarta onda vicina al Perfect Ten, che gli ha consentito di accumulare un margine incolmabile. Il punteggio complessivo recita 15.17 contro il 12.46 del connazionale sudamericano.

In campo maschile, prova complessivamente discreta per Leonardo Fioravanti. L’azzurro, quinto nel primo appuntamento stagionale, ha chiuso questa tappa al nono posto. Dopo aver superato Seth Moniz (12.00 a 11.34), Fioravanti si è fermato proprio contro Pittar, al termine di una sfida equilibrata: 13.53 a 12.46 il punteggio finale in favore dell’australiano.

Nel tabellone femminile, il successo è andato all’americana Peterson, protagonista di un percorso caratterizzato anche dalla vittoria contro una rappresentante del Brasile. In finale ha superato Luana Silva al termine di una heat giocata sui dettagli: 12.23 a 11.83 il risultato conclusivo. Il prossimo appuntamento del Championship Tour è in programma a Gold Coast, sempre in Australia, dal 1° all’11 maggio.