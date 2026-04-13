Surf, Miguel Pupo e Gabriela Bryan vincono a Bells Beach. 5° Leonardo Fioravanti

Andato in archivio il primo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. A Bell Beach, in Australia, sono stati eletti re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori di questa tappa d’esordio sono stati Miguel Pupo e Gabriela Bryan.

Un primo round in cui il Brasile ha fatto la voce grossa al maschile, monopolizzando l’atto finale. Pupo ha affrontato il connazionale Yago Dora e la sfida è stata serrata. Alla fine della fiera, il surfista originario di São Paulo ha trovato nella prima e quinta onda il modo per massimizzare la propria prestazione, totalizzando 15.60, rispetto al 15.90 di Dora.

Tra gli uomini buono il rendimento di Leonardo Fioravanti. Il nostro portacolori si è spinto fino ai quarti di finale, togliendosi la soddisfazione di piegare nel primo turno il francese Kauli Vaast sul filo di lana (11.67 vs 11.60) e poi uno dei surfisti più forti del circuito, il brasiliano Filipe Toledo (15.27 vs 14.67). Fioravanti, nei quarti, si è visto sbarrare la strada dal citato Dora, che ha totalizzato 13.00, rispetto ai 9.00 dell’azzurro. Buona comunque questa prima tappa per Leo.

Tra le donne il successo è andato alla hawaiana Bryan, dominatrice dell’atto conclusivo contro l’australiana Molly Picklum: 14.83 per la vincitrice, rispetto all’8.33 dell’aussie. Un grande inizio di stagione per la 24enne nativa di Kilauea.