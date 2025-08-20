Da Copertino al mare del Salento, Carlo Morelli racconta come la passione per le onde si è trasformata in un progetto di vita e sviluppo sportivo. Da tecnico federale di secondo livello a consigliere nazionale della FISW e promotore di iniziative uniche come “Surf in Salento”, Info Surf Point di San Foca e il Gruppo sportivo Surf, Sup e Paddleboard Salento, Morelli unisce visione imprenditoriale e amore per il territorio. Laureato in Scienze Giuridiche e guru della comunicazione sportiva, ha ricevuto nel 2023 la Stella al merito sportivo CONI come dirigente capace di fare squadra e fare sistema. In questa intervista emozionante ci parla dei suoi primi passi sul surf, delle sfide e delle vittorie nel promuovere il surfing nello sport italiano, delle sue strategie per inclusività, turismo sportivo e formazione. Una conversazione profonda su identità, valori e futuro degli sport da tavola. ️ Conduce Alice Liverani #CarloMorelli #Surf #Salento #SurfInSalento #FISW #SUP #Paddleboard #SportInclusivo #TurismoSportivo #FocusSurf #AliceLiverani #StellaAlMeritoSportivo #SurfItalia ‍♂️ Fa