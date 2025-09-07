Surf, Yago Dora e Molly Picklum si aggiudicano le WSL Finals alle Fiji

Calato il sipario sull’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. Alle Fiji è andata in scena le WSL Finals 2025 che hanno emesso i verdetti sulla stagione degli artisti della tavola. I titoli mondiali sono andati a Yago Dora e a Molly Picklum.

Il sudamericano è stato autore di un percorso esaltante, sublimato dal successo finale contro l’americano Griffin Colapinto: 15.66 per il verdeoro, rispetto al 12.33 dello statunitense. Un Colapinto da applausi, comunque, capace di prevalere contro l’altro brasiliano Italo Ferreira e il sudafricano Jordy Smith. Dora dunque ha potuto chiudere alla grande l’annata.

Per quanto concerne le sfide tra le donne Picklum ha regolato nella sfida finale l’americana Caroline Marks: 16.93 per l’aussie rispetto al 12.50 della sua avversaria. Marks che ha saputo però farsi strada fin dal primo turno, regolando atlete molto forti come Bettylou Sakura Johnson, la statunitense Caitilin Simmers e Gabriela Bryan.

Calato il sipario, quindi, sull’annata in cui il nostro Leonardo Fioravanti ha concluso in nona posizione, mettendo in mostra in alcune tappe e dimostrandosi all’altezza della situazione.