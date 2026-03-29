Superbike oggi, GP Portogallo 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streaming

Tutto pronto a Portimao per la domenica del Gran Premio del Portogallo 2026, seconda tappa stagionale del Mondiale Superbike. Il circuito dell’Algarve ospiterà quest’oggi la Superpole Race e a seguire gara-2, che metteranno in palio un massimo di 37 punti per la classifica generale del campionato dopo i 25 punti raccolti ieri da Nicolò Bulega in gara-1.

Il 26enne emiliano della Ducati ha ribadito il suo ruolo di nuovo dominatore incontrastato della categoria (in assenza di Toprak Razgatlioglu, passato in MotoGP), facendo bottino pieno nelle prime quattro gare dell’anno e candidandosi per una nuova tripletta. Bulega, se dovesse confermare anche oggi la sua imbattibilità stagionale, raggiungerebbe quota 10 successi consecutivi.

La Superpole Race e gara-2 della Superbike a Portimao verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le manche sul tracciato lusitano con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP PORTOGALLO SUPERBIKE OGGI

Domenica 29 marzo

Ore 12.10 Superpole Race a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 16.30 Gara-2 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA SUPERBIKE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.