Stravolta la tappa di oggi alla Parigi-Nizza: la neve di marzo cambia il percorso e gli orari

La neve caduta sulle Alpi Marittime ha costretto gli organizzatori a modificare il percorso della settima e penultima tappa della Parigi-Nizza 2026: si dovevano percorrere 138,7 km da Nizza ad Auron, con un dislivello complessivo di 2.580 metri e l’arrivo in quota a 1.600 metri sul livello del mare, ma le avverse condizioni meteo hanno reso impossibile il regolare svolgimento della frazione come da programma originario.

Le temperature sotto gli 0 °C e la neve abbondante hanno obbligato ASO ad anticipare l’arrivo a Isola (858 metri s.l.m.). La decisione di modificare il tracciato è stata presa di comune accordo con la Città di Nizza, l’Area Metropolitana di Nizza Costa Azzurra, la Prefettura delle Alpi Marittime, i comuni di Auron e Isola e in consultazione con il Collegio dei Commissari dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI), i rappresentanti delle squadre (A.I.G.C.P.) e i rappresentanti dei corridori (C.P.A.).

Non finisce qui perché anche nella prima parte del percorso figuravano tratti resi pericolosi dalla pioggia e dunque si è dovuti correre ai ripari con un’ulteriore modifica: i ciclisti saranno trasferiti con i pullman delle loro squadre verso un nuovo punto di partenza sul ponte Louis Nucéra, a Le Broc.

Dopo un trasferimento di 2,5 chilometri, la partenza ufficiale sarà data al chilometro 73 del percorso originale. Il traguardo rimane a Isola, al termine di un percorso ora ridotto a 47 chilometri, con nuova partenza alle ore 13.45. Ammesso che si riesca effettivamente a salire a Isola. Il danese Jonas Vingegaard guida la classifica generale con un vantaggio di 3’22” sul colombiano Daniel Martinez e 5’50” sul tedesco Georg Steinhauser.