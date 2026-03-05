Strade Bianche 2026: il percorso ai raggi X. Tutti i settori di sterrato

L’Italia continua ad essere protagonista della scena nella settimana ciclistica dopo il Trofeo Laigueglia di mercoledì vinto dal colombiano Buitrago. È il momento di una classica prestigiosa come le Strade Bianche che promette spettacolo ed emozioni con l’esordio stagionale di Tadej Pogacar.

La corsa in linea, giunta alla ventesima edizione, prende il via da Siena e a Siena ritorna per concludersi nello spettacolare scenario di Piazza del Campo. I partecipanti si sfidano, saranno presenti diciotto formazioni WorldTour, per decidere chi succederà nell’albo d’oro al fenomeno sloveno, vincitore dello scorso anno davanti al britannico Thomas Pidcock e al compagno di squadra Tim Wellens.

Il tracciato, rispetto all’edizione precedente, subisce, pur nel rispetto della tradizione, qualche leggera modifica. Rimane invariata la peculiarità del passaggio sui settori di sterrato, ma i chilometri da percorrere saranno di meno: si passa infatti dai 16 settori dello scorso anno ai 14 del tracciato di sabato. Sono stati eliminati dal tracciato il passaggio di La Piana e quello di Serravalle.

Il settore di Vidritta, il primo di giornata, misurerà la metà rispetto al recente passato. Diminuiscono, di conseguenza, i chilometri di “strada bianca”: si passa a 64,1 rispetto agli 80 dello scorso anno. La distanza complessiva si riduce dai 215 di dodici mesi addietro agli attuali 201.

La corsa, tradizionalmente, diventa rovente nella seconda parte e per questo sono stati confermati tratti ormai celebri come Monte Sante Marie (11,5 km), Monteaperti (0,6 km), Colle Pinzuto (2,4 km) e Le Tolfe (1,1 km), con questi ultimi due che saranno affrontati due volte, prima del gran finale in piazza del Campo.

TUTTI I SETTORI DI STERRATO

Vidritta – 2,4km

Bagnaia – 3,5km

Radi – 4,4km

Lucignano d’Asso – 11,9km

Pieve a Salti – 8km

San Martino in Grania – 9,4km

Monte Sante Marie – 11,5km

Monteaperti – 0,6km

Colle Pinzuto – 2,4km

Le Tolfe – 1,1km

Strada del Castagno – 0,7km

Montechiaro – 3,3km

Colle Pinzuto – 2,4km

Le Tolfe – 1,1km