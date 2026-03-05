Strade Bianche 2026, la Visma | Lease a Bike punta su Van Aert e Jorgenson

Si rinnova sabato 7 marzo il tradizionale appuntamento con una delle classiche di inizio stagione sul territorio italiano. Le Strade Bianche segnano l’esordio stagionale di Tadej Pogacar che proverà a scrivere un nuovo record centrando il quarto successo nella gara in cui si è imposto nel 2022, nel 2024 e nel 2025.

La corsa in linea, giunta alla ventesima edizione, vedrà però al via un campo di partecipanti di alto livello che, con tutte le proprie forze, proverà a sbarrare la strada allo sloveno e cercherà di portare a casa il successo finale. Tra le rivali più accreditate c’è sempre il Team Visma | Lease a Bike.

La formazione neerlandese, per l’occasione, ha scelto uno schieramento a due punte e affiderà le proprie speranze di successo a Wout van Aert e a Matteo Jorgenson. I numeri certificano una discreta confidenza del belga con una corsa in cui ha trionfato nel 2020, è giunto terzo nel 2018 e nel 2019, ha concluso al quarto posto nel 2021. Non bisogna poi dimenticare il successo conquistato lo scorso anno in Piazza del Campo nella tappa del Giro d’Italia che prevedeva diversi tratti di sterrato. L’americano, dal canto suo, sarà invece alla seconda apparizione sulle strade senesi dopo aver concluso quella del 2020 con un ritiro.

Per riuscire a mettere i propri uomini di punta nelle migliori condizioni per provare a lottare fino in fondo con il temuto rivale, lo staff tecnico ha varato una formazione nella quale saranno presenti due corridori italiani, l’esperto Filippo Fiorelli ed il giovane Pietro Mattio. Completeranno il roster l’olandese Tijmen Graat e il duo belga Tim Rex–Timo Kielich.